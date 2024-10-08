الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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حوادث

اليوم.. سماع مرافعة دفاع عامل تعدى على مريضة بأحد المستشفيات

متهم، فيتو
متهم، فيتو

تستمع محكمة جنايات شمال القاهرة،  اليوم الثلاثاء، إلى مرافعة دفاع عامل نظافة بأحد المستشفيات الحكومية لاتهامه بهتك عرض مريضة، بعد إجرائها عملية جراحية أثناء وجودها بغرفة الإفاقة.   

وكشف أمر الإحالة أن المتهم “ك.م” يعمل عامل نظافة بأحد المستشفيات الحكومية، وقام بهتك عرض المجنى عليها بالقوة،بأن استغل تواجدها بمفردها بغرفة الإفاقة بالمستشفى محل عمله، عقب إجرائها عملية جراحية، حيث استطالت يده على أحد مواطن عفتها، مستغلا عدم قدرتها على الاستغاثة بالعاملين بالمستشفى.

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محكمة جنايات شمال القاهرة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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