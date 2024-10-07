أبو عبيدة فى رسالة لوم إلى العرب: خذلتمونا

وجه أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم، رسالة إلى العرب بسبب الصمت على جرائم العدو الإسرائيلي.

رسالة أبو عبيدة إلى الأمة العربية والعلماء

وقال أبو عبيدة، فى كلمة له مساء اليوم: "شعبنا صمد صمودا أسطوريا، رغم خذلان القريب، ورغم بطش العدو وقوى البغي والعدوان".

ودعا أبو عبيدة، علماء الأمة، إلى إطلاق أكبر حملة عربية وإسلامية ودولية لإسناد الشعب الفلسطيني، وبيان خطورة ما يتعرض له شعبنا والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وبيان فريضة الجهاد ضد عدو الأمة.

كلمة أبوعبيدة فى ذكرى طوفان الأقصى

وقال أبو عبيدة، فى كلمته بمناسبة مرور عام على طوفان الأقصى، مر على عملية الكوماندوز الأكثر احترافية ونجاحا في العصر الحديث.

وأضاف أبوعبيدة، أن المقاومة ضربت العدو ضربة استباقية هائلة بعدما وصل تخطيطه لضربة كبرى للمقاومة بقطاع غزة مراحله النهائية.

وذكر أبوعبيدة، بأن معركة طوفان الأقصى جاءت بعدما تغول العدو في الاستيطان والتهويد والعدوان على الأسرى.