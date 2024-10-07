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خارج الحدود

الكنيست ينكس الأعلام في الذكرى الأولى لعملية طوفان الأقصى

الكنيست الإسرائيلي،
الكنيست الإسرائيلي، فيتو

ذكرت  وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، أن  الكنيست أقام مراسم تأبين بمناسبة مرور عام على ذكرى «طوفان الأقصى» الموافق اليوم السابع من أكتوبر.

مراسم تأبين بالكنيست  بمناسبة مرور عام على طوفان الأقصى 

وجاء في تقارير وسائل الإعلام العبرية، أن مراسم التأبين بدأت داخل الكنيست في تمام الساعة 06:29، وهذا التوقيت هو ذاته الذي بدء به هجوم «طوفان الأقصى» من قبل كتائب القسام الجناح العسكري لـ«حماس»، ثم قام حرس الكنيست بتنكيس أعلام الدولة.

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن الكنيست سيجري مراسم التأبين في القاعة ولجانها المختلفة مساء اليوم الإثنين الموافق 7أكتوبر 2024، وستضاء قاعة المقر بالعلم الإسرائيلي وبشعاع بالضوء الأصفر، إذ يرمز هذا اللون للنداء بإعادة الأسرى الإسرائيليين الـ 101.

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الكنيسة طوفان الأقصى حماس كتائب القسام

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