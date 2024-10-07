فى ذكرى طوفان الأقصى، صحيفة بريطانية ترصد مشاهد الكابوس الحى بفلسطين

تناولت صحيفة بريطانية، اليوم، ذكرى مرور عام على طوفان الأقصى، واكتمال العام الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي خلف الآلاف من الشهداء والجرحى.

الذكرى الأولى لـ طوفان الأقصى والحرب على غزة

وأوضحت صحيفة "الجارديان" البريطانية فى مقال للكاتبة نسرين مالك جاء تحت عنوان" أتمنى أن تتمكنوا من رؤية الكابوس الحي في فلسطين، ولكن كم يجب أن نرى قبل أن نفعل شيئا؟"

وأعادت الصحيفة البريطانية، التذكير بمقتل الإسرائيليين في السابع من أكتوبر، موضحة بأنها "لا ترى الطوفان البداية حقًا"، بل الكارثة من وجهة نظرها لم تبدأ فى ذلك التاريخ ولن تنتهي، ليس فقط بالنسبة للفلسطينيين، بل للإسرائيليين أيضًا".

كابوس حى فى فلسطين يد إسرائيل والمستوطنين

واستعرضت المشاهد التي وصفتها بـ"الكابوس الحي" فى فلسطين، ابتداء "بتكثيف السلطات الإسرائيلية والمستوطنين هجومهم على الفلسطينيين تحت غطاء الحرب، بينما ينصب انتباه العالم على غزة ولبنان، وأخيرًا الصراع المتصاعد بين إسرائيل وإيران."

واصفة شوارع وأسواق مدينة الخليل بـ "الخاوية"، إذ "لا يسمح للفلسطينيين بالسير على هذه الطرق، ولكنّ المستوطنين يستطيعون ذلك وهم يحملون مدافعهم الآلية على أكتافهم" على حد قولها.

وأشارت فى الوقت نفسه، إلى المنازل التي هدمت في سلوان بالقدس الشرقية منذ طوفان الأقصى، وبلغ عددها 37 منزلًا وفقًا للكاتبة، وكيف يحل المستوطنون في المنطقة بعد مغادرة سكانها المهدمة بيوتهم.

وانتقلت للحديث عن معاناة قرى مسافر يطا من العنف المتزايد، مبينة أن، القرى التي لم يتم إخلاؤها على مدى العقد الماضي تضررت وانقطعت، وأجبرت على العيش دون ماء أو كهرباء أو طرق ممهدة..

عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

وسلطت الضوء على تضاعف عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال إلى ما يقرب من 10 آلاف شخص، 250 منهم من الأطفال وثلثهم رهن الاعتقال الإداري.

وفى نهاية مقالها الذي ختمته بتساؤل، "ما الذي نحتاج إلى رؤيته أقسى مما يحدث في غزة؟ إن المشكلة ليست أننا لا نعرف، بل إن القليل يتغير على الرغم من معرفتنا".