أول تعليق من نتنياهو في ذكرى طوفان الأقصى

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، في ذكرى 7 أكتوبر، أنهم ملتزمون بإعادة المحتجزين.

صافرات الإنذار تدوي أمام مقر نتنياهو

وفي السياق ذاته أطلقت عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، صفارات الإنذار لمدة دقيقتين خارج مقر إقامة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو في القدس، اليوم الاثنين، من أجل حثه على إعادة أحبائهم، في ذكرى مرور عام على اختطافهم من قبل حماس.

وعقب هجمات حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 250 آخرين، قام الكيان الصهيوني بشن حرب إبادة جماعية على قطاع غزة أسفرت عن عشرات الآلاف من الشهداء وأكثر من 100 ألف جريح حتى الآن، كما قام الكيان الصهيوني بقصف المستشفيات ومدارس الإيواء والخيام.