نادي السكة الحديد يعلن تغيير شعاره

أعلن نادي السكة الحديد عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن تغير شعار الفريق إلي سكك حديد مودرن بدلا من الشعار القديم.

ونشرت صفحة السكة الحديد صورة للشعار الجديد وكتبت: “من أجل هدف واحد، ولعودة التاريخ الكبير لأعرق نادي في مصر والشرق الأوسط، نعلن عن تغيير شعار نادي السكة الحديد إلى السكة الحديد مودرن”.

وينشط فريق السكة الحديد “السكة الحديد مودرن” في دوري المحترفين خلال الموسم الجديد، حيث من المقرر أن يواجهة غدا فريق أسوان.

شروط ونظام دوري المحترفين موسم 2024-2025

وكان اتحاد الكرة كشف أن دوري القسم الثاني أ المعروف باسم دوري المحترفين، سيقام من دورين في الموسم الجديد وليس من دور واحد كما حدث في الموسم الماضي.

أندية دوري المحترفين موسم 2024-2025

1- المقاولون العرب

2- بلدية المحلة

3- الداخلية

4- وادي دجلة

5- لافيينا

6- القناة

7- بروكسي

8- راية

9- طنطا

10- السكة الحديد

11- أبوقير للأسمدة

12- بترول أسيوط

13- أسوان

14- الاتصالات

15- المنصورة

16- ديروط

17- كهرباء الإسماعيلية

18- منتخب السويس

19- الترسانة

20- سبورتنج