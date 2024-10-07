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تقارير: 45% من الأراضي الروسية أصبحت مغطاة بالثلوج

الثلوج، فيتو
الثلوج، فيتو

قال المدير العلمي لمركز الأرصاد الجوية الروسية رومان ويلفاند إن الطقس الشتوي أثبت وجوده في 40-45٪ من الأراضي الروسية.

وأضاف قائلا:" في النصف الثاني من الأسبوع سيغطي الثلج منطقة ياقوتيا بأكملها، و70٪ من منطقة سيبيريا الفيدرالية والنصف الشمالي من منطقة الأورال الفيدرالية".

 

45% من الأراضي الروسية أصبحت مغطاة بالثلوج

وقال إن الثلوج تتساقط  في المناطق الشمالية والوسطى من الشرق الأقصى، ومنطقتا تشوكوتكا وماغادان، وإقليم خاباروفسك الشمالي. وفي ياقوتيا يبلغ ارتفاع الثلوج 22-23 سنتيمترا، وأضاف قائلا إن الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة سيؤدي الأسبوع الجاري إلى تغطية المزيد والمزيد من المناطق الروسية الشرقية بـ الثلوج.

وحسب الخبير فإن الثلوج ستغطي في النصف الثاني من الأسبوع الجاري كل من ياقوتيا ومنطقة آمور والنصف الشرقي من إقليم ترانس بايكال. ستتم تغطية ما يقرب من 70٪ من منطقة سيبيريا الفيدرالية بالثلوج، وذلك باستثناء مناطق سيبيريا الجنوبية الغربية ومناطق نوفوسيبيرسك وأومسك وتومسك وكيميروفو، أما إقليم كراسنويارسك بأكمله، ومنطقة إيركوتسك، وخاكاسيا، وتيفا فستكون مغطاة الثلوج في كل مكان.

 

الثلوج تغطي الجزء الشمالي من دائرة الأورال الفيدرالية

وبالإضافة إلى ذلك ستغطي الثلوج الجزء الشمالي من دائرة الأورال الفيدرالية، بما فيه منطقة خانتي مانسيسك ويامال ونينيتس ذاتية الحكم.

وفي نهاية الأسبوع ستهطل الثلوج في الأراضي الأوروبية للبلاد، وستغطي معظم منطقة أرخانجيلسك، وكذلك شبه جزيرة كولا.

 

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