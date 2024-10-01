الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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تغير المناخ يجبر إيطاليا وسويسرا على إعادة ترسيم حدودهما

جبال الألب، فيتو
جبال الألب، فيتو

تسبب تغير المناخ بذوبان أجزاء من الحدود بين إيطاليا وسويسرا، ما جعل الدولتين تتفقان على إعادة ترسيمها تحت قمة "ماترهورن" الشهيرة، إحدى أعلى جبال أوروبا.

وتتحدد أقسام كبيرة من الحدود بين سويسرا وإيطاليا من خلال خطوط التلال الجليدية أو مناطق الثلوج الدائمة، ولكن ذوبان الأنهار الجليدية تسبب بتغير الحدود الطبيعية، مما دفع البلدين إلى السعي  لتصحيح الحدود.

وتم الاتفاق على هذه التغييرات في عام 2023، ووافقت عليها الحكومة السويسرية رسميًا قرب نهاية سبتمبر الجاري، على أن يتم نشر الاتفاق فور موافقة إيطاليا عليه.

 

تغيير الحدود السويسرية الإيطالية بسبب المناخ

ويُعتقد أن توضيح الحدود من شأنه أن يساعد البلدين على تحديد الطرف المسؤول عن صيانة المناطق الطبيعية المحددة.

ويتم تغيير الحدود السويسرية الإيطالية في منطقة بلاتو روزا وملجأ كاريل وغوبا دي رولين، وكلها قريبة من جبل ماترهورن ومنتجعات التزلج الشهيرة، بما في ذلك زيرمات.

وفي عام 2023، تقلصت الأنهار الجليدية حول سويسرا بنسبة 4%، وهي ثاني أكبر خسارة سنوية على الإطلاق، أما في عام 2022، تقلصت الأنهار الجليدية بنسبة 6%.

وكشفت الأنهار الجليدية الذائبة جثث متسلقين فقدوا طريقهم في جبال الألب وبقايا طائرة تحطمت.

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