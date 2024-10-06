جامعة الفيوم تدشن مبادرتي "ابدأ مشروعك" و"التحول الرقمي" غدا

تدشن جامعة الفيوم، مبادرتى "التحول الرقمى" و" ابدأ مشروعك"، لطلاب الجامعة ضمن المبادرة القومية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بالتعاون مع كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، غدا الإثنين، بالمكتبة المركزية.

قافلة طبية شاملة

يذكر إن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نظم ضمن مبادرة بداية جديدة، قافلة شاملة بالوحدة الصحية لقرية ترسا، بمركز بسنورس، قافلة شاملة لخدمة أهالي القرية، والقرى المجاورة لها، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وكلية الطب، وكلية طب الأسنان، وكلية التمريض، وكلية التربية للطفولة المبكرة، ومديرية الصحة والسكان.

خدمات القافلة الطبية

وقدمت القافلة لأهالي قرية ترسا وتوابعها، خدمة الكشف الطبي وتقديم العلاج الي 1025 حالة من أهالي قرية ترسا والقرى المجاورة لها، فقد تم الكشف على 73 حالة أسنان و280 حالة باطنة و213 أطفال و223 حالة جلدية، والرمد 236 حالة.

مشاركة كلية التمريض

وشاركت كلية التمريض خلال القافلة بندوة بعنوان، "كيفية الوقاية من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد لدى الأطفال"؛ الذي يعدّ مرضًا شائعًا جدًا، ويحدث نتيجة نقص عدد خلايا الدم الحمراء عن المعدل الطبيعي الناتج عن نقص الحديد، الذي ينتج عنه بعض الأعراض كشحوب الوجه والتعب العام وسرعة ضربات القلب، وللوقاية منه يجب اتّباع نظام غذائي جيد غني بالحديد، مثل (وجبات الكبدة، العسل الأسود، الخضراوات الداكنة، اللحوم الحمراء)، بجانب المكملات الغذائية التي تحتوي على عنصر الحديد، ويفضل تناولها مع فيتامين سي؛ لسرعة امتصاص الحديد، (عصير الليمون والبرتقال والفروالة).

مشاركة كلية الطفولة المبكرة في القافلة

أما كلية التربية للطفولة المبكرة فقد شاركت بمحاضرة بعنوان: "كيفية التعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة"، وتناولت تعريف ذوي الاحتياجات الخاصة وأنواع الإعاقات، " الإعاقة السمعية والبصرية والإعاقة الحركية والإعاقة العقلية"، كما تناولت فن التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل إيجابي ومراعاة احتياجاتهم النفسية، والاستماع لهم، وتقديم النصائح لتعليم الأطفال طرق التعامل الصحيحة مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتم تقديم نصائح للأمهات عن كيفية تربية طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة وزرع الأمل واستشارات الأطباء المتخصصين.

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