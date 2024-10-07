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مدير مكتب فيتو بالإسكندرية يخوض انتخابات الصحفيين

الزميل خالد الأمير،
الزميل خالد الأمير، فيتو

تقدم الزميل خالد الأمير، مدير مكتب جريده فيتو بالإسكندرية،  بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين الفرعية في انتخابات التجديد النصفي للنقابة والتي تجري نهاية هذا الشهر.

نقابة قوية.. خدمات مستمرة 

وأوضح خالد الأمير،  أن ترشحه يأتي في إطار حرصه علي وجود عناصر نقابية قوية تستطيع أن تقود دفة النقابة في ظل ظروف صعبه علي الصحفيين وأسرهم، وأن لديه حزمه خدمات وبرنامج متكامل ويستكمل ما بدأه منذ عدة أعوام من خدمات لزملائه، ويحمل شعاره الانتخابي “نقابة قوية.. خدمات مستمرة”.

انتخابات نقابة الصحفيين بالإسكندرية

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية، بدأت صباح اليوم الاثنين، تلقي أوراق المرشحين في انتخابات التجديد النصفي للنقابة على مقعد النقيب و3 أعضاء المجلس، وتستمر في عملها حتى السبت.

وتضم اللجنة الكاتبة الصحفية هدى الساعاتي عضو المجلس الحالي، وأعضاء الجمعية العمومية الكتاب الصحفيين إيهاب ثابت وأشرف شرف، وعمرو الفار.

ومع بداية فتح باب التقديم، تقدم شوكت سعد وكيل النقابة،ونبيل ابوشال  على مقعد نقيب الصحفيين بالإسكندرية، وتقدم علي مقعد العضوية  خالد الأمير مدير مكتب جريده فيتو، أحمد بسيوني، وكالة أنباء الشرق الأوسط، هاني العوضي سكرتير عام النقابة، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية، وذلك في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، التي من المقرر إجراؤها يوم 30 أكتوبر الجالي.

أوضحت هدى الساعاتي، أن اللجنة المشرفة على الانتخابات بدأت في تلقي طلبات الترشح اعتبارا مـن اليوم الإثنين وتنتهى فى الثانية عشـرة ظهــر السبت 12 أكتوبر، وتُعلن في نفس اليوم أسماء المتقدمين للترشح، وكشوف أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت، بينما تبدأ اللجنة تتلقى الطعون والتنازلات عن الترشح يوميا ولمدة خمسة أيام اعتبارًا من الأحد 13 أكتوبر من 10 صباحًا حتى 3 عصرًا، تنتهي في الثانية عشرة ظهر يوم الخميس 17 أكتوبر وتُعلن في نفس اليوم الكشوف النهائية للمرشحين والناخبين، بعد الفصل في الطعون واستبعاد المتنازلين.

وكان مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، قد قرر فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية بالإسكندرية يوم الإثنين 7 أكتوبر الجاري.

وتُجرى الانتخابات لاختيار رئيس للنقابة وثلاثة أعضاء للمجلس بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم يوم 30 أكتوبر الجاري، وذلك لدورة جديدة مدتها سنتين لرئيس النقابة، وأربع سنوات للأعضاء.

ويجرى انتخاب رئيس النقابة الفرعية بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب فى نفس الاجتماع بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وعند تساوي الأصوات يُقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية بينما يكون انتخاب أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح أُقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، تؤجل الانتخابات لمدة أسبوعين على أن تُجرى يوم الأربعاء 13 نوفمبر المقبل. 

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