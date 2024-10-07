انتخابات التجديد النصفي لمجلس صحفيين فرعية الإسكندرية اليوم

قرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية بالإسكندرية، يوم الإثنين، على أن تُجرى الانتخابات لاختيار رئيس للنقابة، وثلاثة أعضاء للمجلس بدلًا من الذين انتهت مدة عضويتهم يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024م، وذلك لدورة جديدة مدتها سنتان للرئيس، وأربع سنوات للأعضاء.



انتخابات النقابة الفرعية للصحفيين

وقال الكاتب الصحفى جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة: إن اللجنة المشــرفة على الانتخابات تتلقى طلبات الترشح اعتبارًا مــن الإثنين 7/10/2024م يوميًا (عدا الجمعة) من (10 صباحًا - 3 عصرًا)، وتنتهي في الثــانية عشـرة ظهــر السبت 12/ 10/ 2024م، وتُعلن في نفس اليوم أسماء المتقدمين للترشح، وكشوف أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت.

وأضاف عبد الرحيم أن اللجنة تتلقى الطعون والتنازلات عن الترشح يوميـــــًا ولمدة خمسة أيام اعتبارًا من الأحد 13/ 10/ 2024م من (10 صباحًا - 3 عصرًا)، تنتهي في الثانية عشرة ظهر يوم الخميس 17/10/2024م، وتُعلن في نفس اليوم الكشوف النهائية للمرشحين والناخبين، بعد الفصل في الطعون واستبعاد المتنازلين.