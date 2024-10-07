إحالة سائق سيارة للمحاكمة في واقعة وفاة اللاعبة شهد مصطفى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة سائق سيارة في واقعة وفاة اللاعبة شهد مصطفى،لاعبة نادى إنبي، للمحاكمة الجنائية.

لقيت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارة بفتاة خلال عبورها الطريق، وعلى الفور تم توجيه أجهزة الأمن إلى موقع الحادث.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لوقع الحادث، وبالفحص وإجراء المعاينة تبين أن الفتاة المتوفاة، هي شهد مصطفى، لاعبة بنادي إنبي، وأصيبت لاعبة أخرى كانت معها.



وكشفت التحريات الأولية أن سيارة صدمتهما بطريق السويس، خلال توجههما إلى نادي إنبي، في أول يوم للانضمام للفريق.