ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات، الإثنين 7 أكتوبر 2024، أول جلسات الأسبوع.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% عند مستوى 31822 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% عند مستوى 39330 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.37% عند مستوى 13787 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51% عند مستوى 7556 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% عند مستوى 10889 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.91% عند مستوى 3247 نقطة.