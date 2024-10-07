الإثنين 07 أكتوبر 2024
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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل  تعاملات، الإثنين 7 أكتوبر 2024، أول  جلسات الأسبوع.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% عند مستوى 31822 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42%  عند مستوى 39330 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.37% عند مستوى 13787 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51%  عند مستوى 7556 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% عند مستوى 10889 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.91% عند مستوى 3247 نقطة.

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