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أخبار مصر

أحد أبطال أكتوبر يكشف كواليس مشهد تدمير الطائرات المصرية في 1967

نكسة 1967، فيتو
نكسة 1967، فيتو

كشف اللواء طيار أركان حرب حسن راشد، أحد أبطال حرب أكتوبر، انضمامه للقوات الجوية كطالب بالكلية الجوية في نوفمبر 1966، لافتًا إلى أنه في 5 يونيه 67، كان طالبا بالكلية في قسم المتوسط، وكان في بداية حياته يتعلم الطيران.

 

هجوم مباغت للعدو الإسرائيلي 

وأوضح «راشد»، خلال لقاء له على قناة «إكسترا نيوز» أنه في هذا اليوم شن العدو الإسرائيلي هجوما مباغتا، دمر فيه طائرات التدريب، التي كان من المفترض أن يتدرب عليها.

 

مشهد تدمير الطائرات المصرية في 67

وأضاف أن مشهد الهجوم وتدمير الطائرات ظل بذاكرته حتى رد عليها واسترد الكرامة المصرية في حرب 73، لافتًا إلى أنه منذ فترة تخرجه من سنة 68 حتى 73 عمل في حرب الاستنزاف على الجبهة المصرية، ثم انضم بسرب من «ميج 17»، وبعدها في حرب الاستنزاف على الجبهة السورية، إذ أنهم نفذوا عمليات مشتركة مع الجنود السورية ضد العدو الإسرائيلي في مدينة القنطرة، وبعدما عادوا استمرت حرب الاستنزاف حتى أغسطس 70، بقبول مبادرة روجرز.

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التخطيط لحرب أكتوبر 1973

وأوضح أن من عام 1970 إلى 1973 تم التخطيط لحرب أكتوبر، لافتا إلى أن حرب الاستنزاف استمرت 1000 يوم، عملوا على التدريب بها، وعلموا بها نقاط الضعف والقوة لدى القوات المصرية والعدو، إذ إنهم استنبطوا تكتيكات جديدة وأنشأوا مطارات جديدة، وملاجئ للطائرات، واستفادوا من جميع الأخطاء التي تمت في 67.

 

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