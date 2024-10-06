قصف إسرائيلي على سوريا يستهدف مستودعات ذخيرة ودبابات

أفادت وسائل إعلام سورية، مساء اليوم، أن قصفًا إسرائيليًّا استهدف مستودعات ذخيرة ودبابات شمال مدينة السلمية بريف حماة الشرقي.

قصف إسرائيلي يستهدف مستودعات سلاح في سوريا

وذكر مصدر عسكري سوري في تصريح لـ سانا، أنه “حوالي الساعة الثامنة وخمس دقائق مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه شمال لبنان مستهدفًا عددًا من المواقع العسكرية في المنطقة الوسطى”.

وأضاف المصدر: إن العدوان أدى “إلى وقوع خسائر مادية”.

الخارجية الإيرانية تشبه جرائم إسرائيل بتنظيم داعش

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أكدت أن استمرار سياسة إثارة الفوضى التي ينتهجها الكيان الصهيوني في المنطقة يعتبر تهديدًا للسلام والاستقرار الإقليميين والدوليين، محذرة من أن التقاعس حيال هذه الجرائم سيفضي إلى نتائج كارثية بالنسبة لجميع بلدان المنطقة.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي هامانة، على أن سياسة الاغتيالات وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المظلوم مثال واضح على جرائم الحرب والجرائم بحق الإنسانية، ما يستدعي من المجتمع الدولي التصدي بحسم لقادة هذا الكيان المجرمين.

وجدد المتحدث باسم وزارة الخارجية، مطالبة بلاده دول العالم ولا سيما الدول الإسلامية بتسخير إمكانياتها لإرسال مساعدات إنسانية عاجلة للمدنيين العزل في قطاع غزة ولبنان، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن استهداف الكيان الصهيوني للمدارس والمساجد والمراكز العلاجية في فلسطين ولبنان يشكل جزءًا لا ينفصل عن أفكار الصهيونية والتكفير ويعيد إلى أذهان الرأي العام الدولي جرائم تنظيم “داعش” الإرهابي.