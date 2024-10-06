الأحد 06 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

خبير عسكري يكشف الهدف الأساسي لإسرائيل من إعلانها الإعداد لضرب إيران

الضربات الصاروخية
الضربات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل، فيتو

قال اللواء أركان حرب الدكتور وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية المصرية، إن إسرائيل تتمنى استعادة قدرة الردع الاستراتيجية على الرغم من إعلانها أن الصواريخ الإيرانية لم تحقق أهدافها وكانت خسائرها لا تذكر.

ولفت إلى أن إسرائيل تريد أن يكون ردها قويا على إيران وتريد أن تقول للمنطقة إن إسرائيل ما زالت تمتلك قدرة ردع استراتيجية وقادرة أن تطول أي مكان في منطقة الشرق الأوسط.

غرور الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف ربيع، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن دولة الاحتلال بها نوع من أنواع الغرور وسيسحبها للخلف، فقد كانت تتباهى بقوتها العسكرية والوحدة 8200 والقبة الحديدة وهذا ما نتج عنه ما حدث من المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر، فكانت المقاومة هي فصائل فلسطينية ضد جيش إسرائيلي له قوة ردع وله قوات عسكرية وخلفه الولايات المتحدة الأمريكية.

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فشل إسرائيل في كل الاتجاهات

وأشار مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية المصرية، إلى أن إسرائيل لا تستطيع في الوقت الحالي تحقيق نجاح في أي إتجاه، وما يحدث الآن في لبنان من اختراقات برية ليست اختراقات برية وإنما هي عملية جس نبض من عناصر الاستطلاع والقوات الخاصة الإسرائيلية بدخولها في مدن صغيرة بمارون الرأس والعديسة في جنوب لبنان، ووجدت هذه الأجهزة مقاومة غير عادية في هذه الأماكن.

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