قائمة الزعماء الأعلى أجرا في العالم، الأول مفاجأة

رصدت مجلة "فوربس" الأمريكية، رواتب القادة فى العالم، وركزت على 8 زعماء يتقاضون أعلى أجرا، وتصدر رئيس وزراء سنغافورة، لورانس وونغ تربع، قائمة الأجور.

قائمة الزعماء الأعلى أجرًا في العالم

وأوضحت فوربس، أن "من بين قادة العالم الحاليين هناك مليونير وهو، لورانس وونج، رئيس وزراء سنغافورة، ويعادل راتبه السنوي ما يقرب من 1.69 مليون دولار، مما يجعله القائد الأعلى أجرًا في العالم".

قائمة الزعماء الأعلى أجرا، فيتو

وأضافت مجلة فوربس، أنه "من حيث الدخل تقدم لورانس، بشكل كبير على الرئيسة السويسرية فيولا أمهيرد التي تحتل المركز الثاني بمرتب بلغ 570 ألف دولار سنويًّا، فيما يحتل المركز الثالث رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، ويليه الرئيس الأمريكي جو بايدن في المركز الرابع".

ترتيب قائمة فوربس للزعماء الأعلى أجرًا

وأشارت إلى حصول المستشار النمساوي كارل نيهامر، على راتب 317 ألف دولار أمريكي، ورئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لاكسون على 311 ألف دولار، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يحصل على 301 ألف دولار، فيما يحصل المستشار الألماني أولاف شولتس، على 293 ألف دولار.