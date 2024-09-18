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خارج الحدود

الشرطة التايوانية تقتحم مقر الشركة المصنعة لأجهزة بيجر المنفجرة في لبنان (فيديو)

الشرطة التايوانية
الشرطة التايوانية تقتحم الشركة، فيتو

ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن الشرطة التايوانية اقتحمت، اليوم الأربعاء، مقر شركة "جولد أبولو" المصنعة لأجهزة البيجر التي انفجر المئات منها أمس، واستهدفت عناصر من حزب الله اللبناني، وأدت حسب الإحصاءات الاخيرة لوزارة الصحة اللبنانية إلى سقوط 12 شهيدا بينهم طفلان و300 إصابة خطيرة.

رد الشركة التايوانية على تصنيع البيجر المنفجر

وذكر مؤسس شركة “جولد أبوللو” هسو تشينج كوانج  التايوانية في تصريحات صحفية له إن أجهزة المناداة البيجر التي انفجرت في لبنان أمس الثلاثاء ليست من تصنيع الشركة.

وقال أيضا: “المنتج ليس تابعا لنا.. إنه فقط يحمل علامتنا التجارية”.

البيجر المستخدم في التفجيرات بلبنان

وأعلنت الشركة لاحقا في بيان: أنّ شركة بي. إيه.سي كونسلتينج، لديها ترخيص لاستخدام علامتها التجارية، وصنعت طراز أجهزة الاتصال اللاسلكية (البيجر) المستخدمة في التفجيرات في لبنان .

وقالت جولد أبوللو “فيما يتعلق بطراز جهاز البيجر إيه.آر-924 الذي ورد في أحدث التقارير الإعلامية، نوضح أن هذا الطراز يتم إنتاجه وبيعه بواسطة بي.إيه.سي." 
 

بعد انفجارها في لبنان، جولد أبولو تكشف تفاصيل جديدة بشأن الشركة المصنعة لأجهزة «بيجر»

برسائل نصية، معلومات جديدة عن طريقة تفجير البيجر في لبنان

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