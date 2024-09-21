المخابرات المجرية تستجوب رئيسة شركة بشأن أجهزة البيجر المتفجرة بلبنان

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن المخابرات المجرية استجوبت رئيسة شركة "بي إيه سي كونسلتنج" بشأن أجهزة البيجر المتفجرة بلبنان.

المخابرات المجرية تفتح تحقيقا مع رئيسة شركة بسبب الأجهزة المتفجرة في لبنان

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أطلت والدة المرأة التي ارتبطت شركتها بآلاف أجهزة النداء التي انفجرت في لبنان وسوريا في هجوم على حزب الله لتكشف عن مصير ابنتها.

وقالت والدتها لوكالة أسوشييتد برس إن ابنتها تلقت "تهديدات" غير محددة في الأيام التي تلت تلك الحادثة ونصحتها أجهزة المخابرات المجرية "بعدم التحدث إلى وسائل الإعلام".

وقالت بياتريكس بارسوني أرسيداكونو عبر الهاتف من صقلية إن ابنتها، كريستيانا بارسوني أرسيداكونو، "حاليًا في مكان آمن محمي من قبل أجهزة المخابرات المجرية" بعد أن ارتبطت شركتها التي تتخذ من بودابست مقرًا لها بالأجهزة المستخدمة في هجوم أجهزة النداء المتزامن يوم الثلاثاء.

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