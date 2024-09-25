خروج 1500 عنصر من حزب الله عن الخدمة بسبب انفجارات البيجر

كشفت مصادر أن حزب الله اللبناني جلب صواريخ إلى لبنان بوتيرة سريعة، متوقعًا صراعًا طويل الأمد رغم سعيه لتجنب الحرب الشاملة.

ضربات إسرائيل غير المسبوقة على لبنان

وأضافت المصادر لوكالة "رويترز" للأنباء، أن القيادة المرنة لحزب الله وشبكة أنفاقه وترسانة أسلحته تساعده على الصمود أمام ضربات إسرائيل غير المسبوقة.

ولفتت إلى أن انفجارات أجهزة اللاسلكي أدت إلى خروج 1500 عنصر من حزب الله عن الخدمة.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، أنه تم إرسال عينات من أجهزة البيجر واللاسلكي المتفجرة في لبنان إلى إيران لفحصها.

الحرس الثوري يأمر أعضائه بالتوقف عن استخدام أجهزة الاتصال

وكشف مسئولان إيرانيان لوكالة "رويترز"، أن الحرس الثوري أمر جميع أعضائه بالتوقف عن استخدام أي نوع من أجهزة الاتصال عقب تفجيرات اللاسلكي بلبنان التي تم شنها ضد حلفائه من حزب الله في لبنان الأسبوع الماضي.

وقال أحد المسؤولين الأمنيين إن الحرس الثوري ينفذ عملية واسعة النطاق لتفتيش جميع الأجهزة، وليس فقط معدات الاتصالات، مضيفًا أن معظم هذه الأجهزة إما محلية الصنع أو مستوردة من الصين وروسيا.

ولفت إلى أن الحرس الثوري يفحص جميع أجهزة الاتصال خشية اختراق إسرائيلي، كما أنه يتواصل حاليًا بأنظمة المراسلة المشفرة.