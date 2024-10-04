الجمعة 04 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

دوي انفجارات بسماء طرطوس السورية

دوي انفجارات في سوريا،
دوي انفجارات في سوريا، فيتو

ذكرت وسائل إعلام سورية، اليوم الجمعة، أنه تم سماع دوي انفجارات، قبل قليل، في سماء طرطوس غربي سوريا.

غارات إسرائيلية جديدة على سوريا 

وبين الحين والآخر، تشن مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على الأراضي السورية تستهدف تمركزات الجيش السوري.

وبالأمس الخميس، شنت طائرات إسرائيلية، غارة جوية على مستودعات في مطار "حميميم" بمحافظة اللاذقية على الساحل السوري، وذلك لأول مرة منذ بدء التواجد العسكري الروسي في المطار.

تفريغ حمولة طائرة إيرانية في مستودعات المطار

وقالت مصادر لصحيفة "الشرق"، إن الغارة جاءت في أعقاب تفريغ حمولة طائرة إيرانية في مستودعات المطار.

ويضم مطار "حميميم" جزأين، أحدهما عسكري تشغله القاعدة العسكرية الروسية الأساسية في سوريا، والآخر مدني يحمل اسم مطار باسل الأسد الدولي.

txt

فصائل موالية لإيران تستهدف قاعدة للتحالف الدولي في سوريا

txt

تحذير من هذه الظاهرة الجوية غدا السبت

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سوريا طرطوس الجيش السوري مطار حميميم

مواد متعلقة

فصائل موالية لإيران تستهدف قاعدة للتحالف الدولي في سوريا

غارة إسرائيلية جديدة تستهدف ريف حمص وسط سوريا

الجامعة العربية تصدر بيانا عاجلا بشأن سوريا قبل انعقاد الاجتماع الوزاري

الأكثر قراءة

الأهلي بجوار الكبار، الكاف يكشف تصنيف الأندية قبل قرعة دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يحيل القندوسي للشئون القانونية بسبب تصريحاته الأخيرة

داخل الحرم الجامعي، طالب أردني يقتل أستاذه عقب خروجه من المسجد

الدوري الإيطالي، نابولي يتعادل مع كومو 1ـ1 في الشوط الأول

150 ألف ريال، تفاصيل مثيرة حول أزمة هالة صدقي ومساعدتها بسبب جائزة شكرا مليون

لاعبة الزمالك بعد الخسارة أمام الأهلي: ارفعوا وشكم من الأرض كنا الأفضل (فيديو)

جيش الاحتلال: مؤشرات متزايدة على مقتل المرشح لخلافة حسن نصر الله

القبض على راكب بميناء القاهرة الجوي عقب سرقته مبالغ مالية على متن الطائرة

منوعات

المزيد

لا تبكوا علي ولا تصرخوا على أخي، وصية طفلة فلسطينية قبل استشهادها (صور)

داخل الحرم الجامعي، طالب أردني يقتل أستاذه عقب خروجه من المسجد

البراد الألومنيوم، صناعة حرفية من روائح الزمن الجميل (فيديو وصور)

«ممر كوداك» قبلة السائحين بوسط القاهرة (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الجمعة 04- 10-2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 4-10-2024

استقرار سعر الأرز اليوم الجمعة بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 04- 10- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ليفربول المتبقية خلال شهر أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المواطن والأوقات التي يكره فيها الصلاة علي النبي

تفسير حلم الهروب من الأسد فى المنام وعلاقته بالتغلب على المصاعب

لماذا لجأ الفتية إلى الكهف ولم يذهبوا لبلد آخر؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية