دوي انفجارات بسماء طرطوس السورية

ذكرت وسائل إعلام سورية، اليوم الجمعة، أنه تم سماع دوي انفجارات، قبل قليل، في سماء طرطوس غربي سوريا.

غارات إسرائيلية جديدة على سوريا

وبين الحين والآخر، تشن مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على الأراضي السورية تستهدف تمركزات الجيش السوري.

وبالأمس الخميس، شنت طائرات إسرائيلية، غارة جوية على مستودعات في مطار "حميميم" بمحافظة اللاذقية على الساحل السوري، وذلك لأول مرة منذ بدء التواجد العسكري الروسي في المطار.

تفريغ حمولة طائرة إيرانية في مستودعات المطار

وقالت مصادر لصحيفة "الشرق"، إن الغارة جاءت في أعقاب تفريغ حمولة طائرة إيرانية في مستودعات المطار.

ويضم مطار "حميميم" جزأين، أحدهما عسكري تشغله القاعدة العسكرية الروسية الأساسية في سوريا، والآخر مدني يحمل اسم مطار باسل الأسد الدولي.