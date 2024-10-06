بيان عاجل من قوات حفظ السلام في جنوب لبنان، ماذا حدث؟
قالت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل»، اليوم الأحد، إن أنشطة الجيش الإسرائيلي القريبة من مواقعها جنوب لبنان تطور خطير وتهدد سلامة عناصرها.
أنشطة الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان
وأعربت اليونيفيل عن قلقها إزاء الأنشطة الأخيرة التي قام بها الجيش الإسرائيلي بالقرب من موقع البعثة 6-52، جنوب شرقي مارون الراس (القطاع الغربي)، داخل الأراضي اللبنانية، مؤكدة أنه تم إبلاغ الجيش الإسرائيلي مرارا وتكرارا بهذا الوضع المستمر من خلال القنوات المعتادة.
المساس بسلامة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة
وأوضحت، في بيان عبر منصة إكس: «هذا تطور خطير للغاية، ومن غير المقبول المساس بسلامة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أثناء قيامها بالمهام الموكلة إليها من قبل مجلس الأمن».
وطالبت اليونيفيل جميع الجهات الفاعلة بشكل عاجل بالتزاماتها بحماية موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها
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