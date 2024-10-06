أخبار الرياضة اليوم: نجم ليفربول السابق على أعتاب الزمالك، مرموش يتألق في الدوري الألماني ورسالة محمد رمضان للاعبي الأهلي بعد أول مران
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
بتوصية من جوميز، نجم ليفربول السابق على أعتاب الزمالك
اقترب لاعب ليفربول السابق من الانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الجاري في صفقة انتقال حر.
ووفقا لمصدر داخل نادي الزمالك فإن أوفي إيجاريا لاعب ليفربول السابق يصل القاهرة خلال الأيام القادمة لقضاء فترة معايشة مع الزمالك قبل التوقيع معه بشكل رسمي.
مرموش يسجل هدفين ويصنع آخر في تعادل فرانكفورت مع بايرن بالدوري الألماني (فيديو وصور)
تعادل فريق بايرن ميونيخ مع نظيره اينتراخت فرانكفورت بنتيجة 3-3 في المباراة التي جمعتهما على ملعب “دويتشه بنك بارك” في مدينة فرانكفورت ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري الألماني.
افتتح التسجيل لـ بايرن ميونخ اللاعب كيم مين جاي في الدقيقة 15 قبل أن يتعادل عمر مرموش بهدف رائع في الدقيقة 22، وعاد الدولي المصري وصنع الهدف الثاني لزميله هوجو إيكيتيكي في الدقيقة 35، قبل أن يتعادل البافاري عن طريق أوباميكانو في الدقيقة 38.
فيما سجل الهدف الثالث لبايرن ميونخ مايكل أوليس في الدقيقة 53 قبل أن يعود مرموش مجددا ويسجل هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
هل يعود أفشة لتشكيل الأهلي الأساسي في السوبر المصري؟
كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن إمكانية تواجد محمد مجدي أفشة في تشكيل الفريق الأساسي خلال منافسات كأس السوبر المصري.
ويستعد النادي الأهلي لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري حيث يستهل مشواره في المنافسة بمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدور النصف النهائي.
بعد ساعات من إصابته بالصليبي، ريال مدريد يجدد عقد كارفاخال حتى 2026
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن تجديد عقد قائده داني كارفاخال حتى عام 2026 ليستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم المقبل.
وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من الإعلان عن إصابة الظهير الأيمن للنادي الملكي بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة فياريال في الدوري الإسباني.
استبعاد حسين السيد من لجنة الكرة في الزمالك
استقر حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، على استبعاد حسين السيد عضو مجلس الإدارة من تشكيل لجنة الكرة الجديدة بالقلعة البيضاء.
وعلمت فيتو أن حسين السيد لن يكون متواجدا في لجنة الكرة الجديدة بنادي الزمالك رغم إشرافه على كرة القدم رفقة أحمد سليمان عضو المجلس منذ نجاح المجلس الحالي في الانتخابات.
التايكوندو، عمر فتحي يحرز برونزية بطولة العالم للشباب
التايكوندو، حقق عمر فتحي لاعب منتخب التايكوندو، برونزية بطولة العالم للشباب تحت 17 سنة، المقامة حاليا في كوريا الجنوبية بمشاركة عدد كبير من المنتخبات.
طالبهم بمصالحة الجماهير، كواليس لقاء الخطيب مع لاعبي الأهلي
عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مع اللاعبين في حضور الجهاز الفني ومحمد رمضان المدير الرياضي الجديد للنادي الأهلي.
بعد غيابه عن مران أمس، جوميز يقود تدريبات الزمالك استعدادا لـ السوبر المحلي
قاد البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك تدريبات الفريق اليوم الأحد، بعد غيابه عن مران أمس الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لخوض بطولة السوبر المحلي.
وكان البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني حصل على راحة أمس السبت.
بدون ناد من 9 أشهر، من هو أوفي إيجاريا لاعب الزمالك المحتمل؟ (فيديو وصور)
اقترب لاعب ليفربول السابق من الانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الجاري في صفقة انتقال حر.
ووفقا لمصدر داخل نادي الزمالك فإن أوفي إيجاريا لاعب ليفربول السابق يصل القاهرة خلال الساعات القادمة لقضاء فترة معايشة مع الزمالك قبل التوقيع معه بشكل رسمي.
وعلمت فيتو أن فكرة التعاقد مع أوفي إيجاريا جاءت بناء على طلب من البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك خاصة أنه درب اللاعب من قبل في فريق ريدينج الإنجليزي.
ملتزم بتطبيق اللوائح، رسالة محمد رمضان للاعبي الأهلي بعد أول مران
الأهلي، عقد محمد رمضان المدير الرياضي الجديد للنادي الأهلي، جلسة مع لاعبي الفريق، وذلك عقب مران الفريق.
وبحسب مصادر داخل الفريق قال رمضان للاعبي الفريق: “كولر هو المدير الفني مسئول عن الملعب بالكامل، وهناك لائحة أنا المسئول عنها بالكامل، وسيكون العدل والالتزام مع اللاعبين هو مبدأ سيطبق على الجميع”.
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