أخبار الرياضة اليوم: نجم ليفربول السابق على أعتاب الزمالك، مرموش يتألق في الدوري الألماني ورسالة محمد رمضان للاعبي الأهلي بعد أول مران

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

اقترب لاعب ليفربول السابق من الانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الجاري في صفقة انتقال حر.

ووفقا لمصدر داخل نادي الزمالك فإن أوفي إيجاريا لاعب ليفربول السابق يصل القاهرة خلال الأيام القادمة لقضاء فترة معايشة مع الزمالك قبل التوقيع معه بشكل رسمي.

تعادل فريق بايرن ميونيخ مع نظيره اينتراخت فرانكفورت بنتيجة 3-3 في المباراة التي جمعتهما على ملعب “دويتشه بنك بارك” في مدينة فرانكفورت ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري الألماني.

افتتح التسجيل لـ بايرن ميونخ اللاعب كيم مين جاي في الدقيقة 15 قبل أن يتعادل عمر مرموش بهدف رائع في الدقيقة 22، وعاد الدولي المصري وصنع الهدف الثاني لزميله هوجو إيكيتيكي في الدقيقة 35، قبل أن يتعادل البافاري عن طريق أوباميكانو في الدقيقة 38.

فيما سجل الهدف الثالث لبايرن ميونخ مايكل أوليس في الدقيقة 53 قبل أن يعود مرموش مجددا ويسجل هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن إمكانية تواجد محمد مجدي أفشة في تشكيل الفريق الأساسي خلال منافسات كأس السوبر المصري.

ويستعد النادي الأهلي لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري حيث يستهل مشواره في المنافسة بمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدور النصف النهائي.

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن تجديد عقد قائده داني كارفاخال حتى عام 2026 ليستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم المقبل.

وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من الإعلان عن إصابة الظهير الأيمن للنادي الملكي بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة فياريال في الدوري الإسباني.

استقر حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، على استبعاد حسين السيد عضو مجلس الإدارة من تشكيل لجنة الكرة الجديدة بالقلعة البيضاء.

وعلمت فيتو أن حسين السيد لن يكون متواجدا في لجنة الكرة الجديدة بنادي الزمالك رغم إشرافه على كرة القدم رفقة أحمد سليمان عضو المجلس منذ نجاح المجلس الحالي في الانتخابات.

التايكوندو، حقق عمر فتحي لاعب منتخب التايكوندو، برونزية بطولة العالم للشباب تحت 17 سنة، المقامة حاليا في كوريا الجنوبية بمشاركة عدد كبير من المنتخبات.

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مع اللاعبين في حضور الجهاز الفني ومحمد رمضان المدير الرياضي الجديد للنادي الأهلي.

قاد البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك تدريبات الفريق اليوم الأحد، بعد غيابه عن مران أمس الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لخوض بطولة السوبر المحلي.

وكان البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني حصل على راحة أمس السبت.

اقترب لاعب ليفربول السابق من الانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الجاري في صفقة انتقال حر.

ووفقا لمصدر داخل نادي الزمالك فإن أوفي إيجاريا لاعب ليفربول السابق يصل القاهرة خلال الساعات القادمة لقضاء فترة معايشة مع الزمالك قبل التوقيع معه بشكل رسمي.

وعلمت فيتو أن فكرة التعاقد مع أوفي إيجاريا جاءت بناء على طلب من البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك خاصة أنه درب اللاعب من قبل في فريق ريدينج الإنجليزي.

الأهلي، عقد محمد رمضان المدير الرياضي الجديد للنادي الأهلي، جلسة مع لاعبي الفريق، وذلك عقب مران الفريق.

وبحسب مصادر داخل الفريق قال رمضان للاعبي الفريق: “كولر هو المدير الفني مسئول عن الملعب بالكامل، وهناك لائحة أنا المسئول عنها بالكامل، وسيكون العدل والالتزام مع اللاعبين هو مبدأ سيطبق على الجميع”.