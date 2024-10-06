الأحد 06 أكتوبر 2024
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رياضة

التايكوندو، عمر فتحي يحرز برونزية بطولة العالم للشباب

عمر فتحي لاعب منتخب
عمر فتحي لاعب منتخب التايكوندو، فيتو

التايكوندو، حقق عمر فتحي لاعب منتخب التايكوندو، برونزية بطولة العالم للشباب تحت 17 سنة، المقامة حاليا في كوريا الجنوبية بمشاركة عدد كبير من المنتخبات.

وحصد عمر فتحي الميدالية البرونزية بعد الخسارة في الدور قبل النهائي أمام بطل منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة (1-2)، في منافسات وزن 68 كجم.

عمر فتحي لاعب منتخب التايكوندو، فيتو

واستهل فتحي منافسات بطولة العالم بالفوز على بطل البوسنة والهرسك 2-0 فى دور الـ 64، ثم حقق الفوز على بطل الصين فى دور الـ 32 2-1، ثم استطاع تحقيق الفوز على بطل المكسيك فى دور الـ 16 بنتيجة 2-0.

وفى دور الـ 8 نجح فى تحقيق الفوز على بطل إسبانيا بنتيجة 2- 1 قبل أن يخسر فى مباراة نصف النهائى أمام بطل كوريا ليضمن الحصول الميدالية البرونزية.

منتخب الشباب للتايكوندو تحت 17 سنة

يذكر أن منتخب الشباب للتايكوندو تحت 17 سنة يشارك حاليا فى بطولة العالم والمقامة فى مدينة شون شيون بكوريا الجنوبية، خلال الفترة من 1 وحتى 7 اكتوبر الجاري.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: علي الدين أحمد ومحمد عماد الدين وأحمد يحيى وعلي محمد علي ومحمد السيد وعمر وسام وعمر محمد فتحي وأحمد ياسر فتحي وأدهم وائل وعبد الرحمن أحمد وحنين علي ولمي ياسر وحبيبة مصطفى وحبيبة وائل وخديجة وليد ولجين فهمي ومريم شريف وآمنة أحمد وندى إيهاب وهبة الله أيمن.

ويرأس البعثة الدكتور حسن كمال عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويقود الفريق فنيا محمود عبد الجواد ومصطفى زكي والمدرب العام محمد بسيوني والمدربين مروة صلاح وأيمن كمال وعمرو عبد الرازق ومصطفى خالد وتامر عبد المنعم.

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