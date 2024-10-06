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رياضة

مرموش يسجل هدفين ويصنع آخر في تعادل فرانكفورت مع بايرن بالدوري الألماني (فيديو وصور)

عمر مرموش
عمر مرموش

تعادل فريق بايرن ميونيخ مع نظيره اينتراخت فرانكفورت بنتيجة 3-3 في المباراة التي جمعتهما على ملعب “دويتشه بنك بارك” في مدينة فرانكفورت ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري الألماني.

افتتح التسجيل لـ بايرن ميونخ اللاعب كيم مين جاي في الدقيقة 15 قبل أن يتعادل عمر مرموش بهدف رائع في الدقيقة 22، وعاد الدولي المصري وصنع الهدف الثاني لزميله هوجو إيكيتيكي في الدقيقة 35، قبل أن يتعادل البافاري عن طريق أوباميكانو في الدقيقة 38. 

فيما سجل الهدف الثالث لبايرن ميونخ مايكل أوليس في الدقيقة 53 قبل أن يعود مرموش مجددا ويسجل هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

بهذه النتيجة يتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الالماني الممتاز برصيد 14 نقطة فيما يأتي فريق اينتراخت فرانكفورت في المركز الثالث برصيد 13 نقطة.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت ضد بايرن ميونخ 

وتواجد عمر مرموش لاعب المنتخب الوطني أساسيا في تشكيل  آينتراخت فرانكفورت الذي جاء كالتالي:"

في حراسة المرمى: كاوا سانتوس.

في خط الدفاع: توتا، روبن كوخ، آرثر تييتي، كريستنسن.

في خط السط: فراس شايبي، إلياس سخيري، هوجو لارسون، أنسجار كناوف.

في خط الهجوم: عمر مرموش، هوجو إيكيتيكي.

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تشكيل بايرن ميونخ ضد آينتراخت فرانكفورت

فيما بدأ بايرن ميونخ المباراة كالتالي"

في حراسة المرمى: مانويل نوير.

في خط الدفاع: رافائيل جيريرو، دايوت أوباميكانو، مين كيم جاي، ألفونسو ديفيز.

في خط الوسط: جوشوا كيميتش، ألكسندر بافلوفيتش، ميشيل أوليس، توماس مولر، سيرجي جنابري.

في خط الهجوم: هاري كين.

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