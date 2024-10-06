هل يعود أفشة لتشكيل الأهلي الأساسي في السوبر المصري؟

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن إمكانية تواجد محمد مجدي أفشة في تشكيل الفريق الأساسي خلال منافسات كأس السوبر المصري.

ويستعد النادي الأهلي لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري حيث يستهل مشواره في المنافسة بمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدور النصف النهائي.

وقال المصدر إنه من الممكن أن يدفع كولر بـ محمد مجدي أفشة في تشكيل الأهلي الأساسي خاصة بعد تراجع مستوي بعض اللاعبين خلال الفترة الماضية.

كواليس لقاء الخطيب مع لاعبي الأهلي

وعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مع اللاعبين في حضور الجهاز الفني ومحمد رمضان المدير الرياضي الجديد للنادي الأهلي.

إغلاق صفحة خسارة السوبر الإفريقي

وعلمت فيتو بتفاصيل ما حدث حيث طالب الخطيب اللاعبين بإغلاق صفحة خسارة السوبر الإفريقي والتركيز في القادم وهو السوبر المحلي ومباراة العين الإماراتي.

الخطيب أكد للاعبين أيضا أن هناك سياسة عمل جديدة ولائحة من خلال محمد رمضان الذي سيكون له كافة الصلاحيات في الملف الإداري.

الخطيب طالب كبار الأهلي أيضا بتفعيل دورهم في مساعدة زملائهم لتخطي هذه المرحلة والعودة من جديد لطريق الانتصارات والاستقرار.

رئيس الأهلي أكد أيضا للاعبين أن غضب الجماهير أمر طبيعي خاصة وأنهم اعتادوا علي الانتصارات وإن خسارة السوبر الإفريقي قادت كالعادة إلي الهجوم عليهم وأنهم مطالبين باستعادة ثقة الجماهير بالفوز بالسوبر وتخطى العين في كأس إنتركونتينينتال.

جلسة محمد رمضان مع لاعبي الأهلي

وعقد محمد رمضان المدير الرياضي الجديد للنادي الأهلي جلسة مع لاعبي الفريق.

قال فيها وفقا لمصادر داخل الفريق: “كولر هو المدير الفني مسئول عن الملعب بالكامل، وهناك لائحة أنا المسئول عنها بالكامل، وسيكون العدل والالتزام مع اللاعبين هو مبدأ سيطبق على الجميع”.

وقال رمضان للاعبين: “المشاعر في العمل تضر كثيرًا، وعلينا جميعا أن نكون ملتزمين باللوائح وتطبيقها”.

لاعبو الأهلي حصلوا على لائحة رمضان الجديدة وتم المناقشة معهم فيما خص الثواب والعقاب وأكد رمضان لهم أن الغرامات والعقوبات أمور ليست معلنة".

وقال رمضان للاعبين: لاعب الكرة دائما لابد أن يلتزم والسهر يكون في حدود، وكل لاعب يلتزم تمامًا، حفاظا على اسمه وسمعة ناديه.

وأضاف رمضان للاعبين: “لست جزارا وهدفي وضع نظام محكم من أجل الصالح العام”.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا”.