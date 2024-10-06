تحت أنظار عبد المنعم، نيس يتقدم على باريس سان جيرمان 1-0 في الشوط الأول

تقدم فريق نيس الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد عبدالمنعم، على نظيره باريس سان جيرمان، بنتيجة 1-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب "أليانز ريفييرا" في إطار لقاءات الجولة السابعة من بطولة الدوري الفرنسي، موسم 2024/25.

سجل هدف نيس اللاعب علي العبدي في الدقيقة 39 من تصويبة ارتطمت في نونو مينديز مدافع باريس قبل أن تسكن شباك دوناروما.

تشكيل نيس أمام باريس سان جيرمان

وشهد تشكيل نيس تواجد محمد عبد المنعم بديلا وجاء كالتالي:

تشكيل باريس سان جيرمان أمام نيس

فيما جاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:"

عبد المنعم ضد حكيمي

وتصدر محمد عبد المنعم لاعب نيس وأشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الغلاف الخاص بالمباراة على الحساب الرسمي لنادي سان جيرمان على منصة أكس.

القناة الناقلة لمباراة نيس وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

تذاع مباراة نيس وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويأمل محمد عبد المنعم للمشاركة في مباراة اليوم، رفقة نيس، أمام حامل لقب الدوري الفرنسي حيث شارك في 3 مباريات فقط مع الفريق الفرنسي منذ انضمامه من الأهلي.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني في جدول الدوري الفرنسي، برصيد 16 نقطة، في حين أن نيس لديه 8 نقاط في المركز التاسع.