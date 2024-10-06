الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عمر مرموش يتصدر قائمة الأكثر مساهمة في الأهداف بالبطولات الأوروبية

مرموش
مرموش

أصبح عمر مرموش لاعب المنتخب الوطني واينتراخت فرانكفورت الألماني الأكثر مساهمة  في لأهداف في أوروبا بالموسم الحالي متساويا مع هاري كين لاعب بايرن ميونخ.

وقاد  مرموش فريقه آينتراخت فرانكفورت لتعادل ثمين أمام بايرن ميونخ بنتيجة 3-3 حيث سجل هدفين وصنع هدفا.

ويعد عمر مرموش أكثر لاعب ساهم بالأهداف في أوروبا بمختلف المسابقات داخل الدوريات الخمسة الكبرى بـ 15 مساهمة تهديفية بواقع تسجيل 9 أهداف وصناعة 6 أهداف، متساويا مع هاري كين نجم بايرن ميونخ الذي ساهم هو الآخر في 15 هدفًا بواقع تسجيل 10 أهداف وصناعة 5 آخرين.

ويتفوق مرموش في هذا الموسم حتى الان على عدد كبير من النجوم من حيث المساهمات التهديفية في جميع البطولات بأوروبا يأتي على رأسهم روبرت ليفاندوفسكي الذي ساهم في 14 هدفًا وإيرلينج هالاند ومحمد صلاح اللذان ساهما بـ 11 هدفا.

مباراة فرانكفورت وبايرن ميونخ

وتعادل فريق بايرن ميونيخ مع نظيره اينتراخت فرانكفورت بنتيجة 3-3 في المباراة التي جمعتهما على ملعب “دويتشه بنك بارك” في مدينة فرانكفورت ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري الألماني.

افتتح التسجيل لـ بايرن ميونخ اللاعب كيم مين جاي في الدقيقة 15 قبل أن يتعادل عمر مرموش بهدف رائع في الدقيقة 22، وعاد الدولي المصري وصنع الهدف الثاني لزميله هوجو إيكيتيكي في الدقيقة 35، قبل أن يتعادل البافاري عن طريق أوباميكانو في الدقيقة 38. 

فيما سجل الهدف الثالث لبايرن ميونخ مايكل أوليس في الدقيقة 53 قبل أن يعود مرموش مجددا ويسجل هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

 

بهذه النتيجة يتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الالماني الممتاز برصيد 14 نقطة فيما يأتي فريق اينتراخت فرانكفورت في المركز الثالث برصيد 13 نقطة.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت ضد بايرن ميونخ 

وتواجد عمر مرموش لاعب المنتخب الوطني أساسيا في تشكيل  آينتراخت فرانكفورت الذي جاء كالتالي:"

في حراسة المرمى: كاوا سانتوس.

في خط الدفاع: توتا، روبن كوخ، آرثر تييتي، كريستنسن.

في خط السط: فراس شايبي، إلياس سخيري، هوجو لارسون، أنسجار كناوف.

في خط الهجوم: عمر مرموش، هوجو إيكيتيكي.

الصورة

تشكيل بايرن ميونخ ضد آينتراخت فرانكفورت

فيما بدأ بايرن ميونخ المباراة كالتالي"

في حراسة المرمى: مانويل نوير.

في خط الدفاع: رافائيل جيريرو، دايوت أوباميكانو، مين كيم جاي، ألفونسو ديفيز.

في خط الوسط: جوشوا كيميتش، ألكسندر بافلوفيتش، ميشيل أوليس، توماس مولر، سيرجي جنابري.

في خط الهجوم: هاري كين.

عبد المنعم على مقاعد البدلاء، التشكيل الرسمي لمباراة نيس وباريس سان جيرمان

رامي نصوحي ممثلا للزمالك في قرعة مجموعات الكونفدرالية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مرموش عمر مرموش بايرن ميونخ آينتراخت فرانكفورت بايرن ميونخ وفرانفكورت

مواد متعلقة

بعد ثنائيته في بايرن ميونخ، كاف: عمر مرموش غير قابل للإيقاف

عبد المنعم على مقاعد البدلاء، التشكيل الرسمي لمباراة نيس وباريس سان جيرمان

رامي نصوحي ممثلا للزمالك في قرعة مجموعات الكونفدرالية

مرموش يسجل هدفين ويصنع آخر في تعادل فرانكفورت مع بايرن بالدوري الألماني (فيديو وصور)

بدون ناد من 9 أشهر، من هو أوفي إيجاريا لاعب الزمالك المحتمل؟ (فيديو وصور)

مرموش يسجل ويصنع في تعادل فرانكفورت وبايرن ميونخ 2-2 في الشوط الأول (فيديو)

عمر مرموش يسجل هدف التعادل لـ فرانكفورت أمام بايرن ميونخ (فيديو)

نوتنجهام فورست يوقف انتصارات تشيلسي في الدوري الإنجليزي بالتعادل 1-1

الأكثر قراءة

بعد ثنائيته في بايرن ميونخ، كاف: عمر مرموش غير قابل للإيقاف

أسعار الطماطم تواصل انخفاضها في الأسواق اليوم الأحد 6/ 10/ 2024

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين 07- 10- 2024

بعد ترند بيع مطعم صبحي كابر، طرق وكيفية تسجيل العلامات التجارية في مصر

هام للجالية السودانية فى مصر، مسارات العودة إلى الخرطوم بعد انتصارات الجيش

القصة الكاملة لبيع مطعم صبحي كابر (فيديوجراف)

مرموش يسجل هدفين ويصنع آخر في تعادل فرانكفورت مع بايرن بالدوري الألماني (فيديو وصور)

بيليجريني يدخل تاريخ الدوري الإسباني برقم قياسي

منوعات

المزيد

نفوق فيلين في تايلاند بسبب الفيضانات المفاجئة

وفاة 11 شخصًا جراء تناول كحول مغشوش في إيران

روسيا تستعد لإطلاق مركبتين جديدتين إلى المحطة الفضائية

القصة الكاملة لبيع مطعم صبحي كابر، والنشطاء: فيه حلقة مفقودة وحكاية الذرة يصعب تصديقها

المزيد

خدمات

المزيد

الإجراءات القانونية والشروط الواجب توافرها عند تحويل الشقة السكنية إلى نشاط تجاري

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الأحد

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

نزيف في الدماء والاقتصاد.. خسائر فادحة لإسرائيل خلال عام من الحرب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: 6 أكتوبر من أيام الله الواجب الفرح بها (فيديو)

تفسير حلم الحصان الأبيض في المنام وعلاقته بتخطي الصعاب وتجاوز المشكلات

يوم الفتح، تفسير الشعراوي للآية 29 من سورة السجدة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية