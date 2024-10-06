أخبار مصر اليوم: بعد ترند صبحي كابر، طرق وكيفية تسجيل العلامات التجارية.. نشاط للرياح على هذه المناطق.. رابط نتيجة اختبارات معلم مساعد بوزارة التعليم

نشرة أخبار مصر، نشر قسم أخبار مصر عددا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

بعد ترند بيع مطعم صبحي كابر، طرق وكيفية تسجيل العلامات التجارية في مصر

تصدر ترند مطعم "صبحي كابر" خلال الساعات الماضية مؤشرات مواقع البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان الذي وضعته صفحة المطعم أنه لم يعد مملوكًا لـ "الحاج صبحي" مؤسس المطعم، وصاحب العلامة التجارية الأشهر في مجال المشويات.





طقس الغد، نشاط للرياح على هذه المناطق

يستمر الانخفاض الطفيف فى درجات الحرارة اليوم على كافة الأنحاء، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد مما يعمل على تلطيف الأجواء نهارا.

وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء على فترات متقطعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء

نتيجة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم، رابط النتيجة

يتيح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعد قليل نتيجة مسابقة شغل وظائف معلم مساعد للصفوف الابتدائية (الرابع، الخامس، السادس) للمواد التالية: اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي.





فرصة أخيرة، إخطار أصحاب مخالفات البناء بالجيزة لاستكمال إجراءات التصالح (صور)

بدأت محافظة الجيزة حملة لإخطار أصحاب المباني المخالفة بحي الطالبية، والذين سبق وأن حصلوا على نماذج (5) و(6) وفقًا للقانون القديم للتصالح، لاستكمال إجراءات التصالح وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.





رعاية أسر المجندين وإعادة المهجرين، دور خفي لوزارة التضامن ضمن مشروعات إعداد الدولة لحرب أكتوبر

يظل نصر أكتوبر المجيد، في كل عام هو النجاح الأعظم لكل شعبنا المترابط، لا أحد ببعيد عن المعركة، نستعيد فيه الذكريات، وفي ذكرى مرور 51 عاما على نصر أكتوبر، وبالتحديد عام ٢٠١٣؛ أفرجت دار الكتب والوثائق القومية، عن أول وثائق لم يطلع عليها أحد حينها عن نصر أكتوبر 1973.





تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق غدا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة على مناطق من شمال وسط سيناء ومدن القناة والسواحل الشمالية.





صور نادرة تكشف دور متطوعي الهلال الأحمر في حرب أكتوبر

نشرت جمعية الهلال الأحمر علي صفحتها الرسمية “ فيس بوك ” عن الدور الهام الذي لعبه متطوعي وسيدات الهلال الأحمر خلال حرب أكتوبر ١٩٧٣



يأتي ذلك تزامنا مع ذكرى انتصارات أكتوبر ومرور 51 عاما على تحقيق النصر، والتي تمكن خلالها القوات المسلحة المصرية تحقيق نصر عظيم على العدو الإسرائيلي واسترداد كامل الأرض.

الإجازات المتبقية للموظفين والطلاب خلال 2024

اجازات 2024 , يبحث العاملون بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع الخاص عن موعد الإجازة الرسمية الأولى بعد إجازة 6 أكتوبر 2024، خاصة بعد ما حصل الموظفون اليوم الأحد على إجازة رسمية بمناسبة انتصارات أكتوبر.





الإجراءات القانونية والشروط الواجب توافرها عند تحويل الشقة السكنية إلى نشاط تجاري

تعد فكرة تحويل الشقة السكنية إلى نشاط تجاري فكرة جذابة للعديد من الملاك والمستأجرين، سواء بهدف تحقيق دخل إضافي أو تلبية احتياجات السوق. ولكن، ما هي الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها؟ وهل يمكن للمستأجر تحويل الشقة إلى نشاط تجاري أو إداري دون تغيير عدادات الكهرباء والمياه أيضا من سكني إلى تجاري؟



