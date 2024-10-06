البيانات العسكرية التي صدرت مع إعلان ساعة الصفر في أكتوبر 1973

تزامن مع ذكرى انتصارات أكتوبر ومرور 51 عاما على تحقيق النصر، والتي تمكن خلالها القوات المسلحة المصرية تحقيق نصر عظيم على العدو الإسرائيلي واسترداد كامل الأرض.

وبهذه المناسبة التي تحتفل بها جمهورية مصر العربية اليوم تعيد بيت ونشر البيانات العسكرية التي صدرت في مثل هذا اليوم وخلال قيام حرب 6 أكتوبر 73، حيث صدرت العديد من البيانات العسكرية في ذلك اليوم.

البيانات العسكرية

يوم 6 أكتوبر

بدأت موجات عبور الطيران الساعة الثانية إلا عشر دقائق إلى الضفة الشرقية لقناة السويس إعلانا ببدء الحرب وبدأت البيانات العسكرية من تمام الساعة الثانية ظهرا.

البيان التمويهي:

البيان الرقم (1)

التاريخ: 6/10/1973

سعت: 1410

الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم

قام العدو الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم بمهاجمة قواتنا بمنطقتي الزعفرانة والسخنة بخليج السويس بواسطة تشكيلات من قواته الجوية عندما كانت بعض من زوارقه البحرية تقترب من الساحل الغربي للخليج، وتقوم قواتنا حاليًا بالتصدي للقوات المغيرة.

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البيان الرقم (2)

التاريخ: 6/10/1973

سعت: 1425

الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم

ردًا على العدوان الغادر الذي قام به العدو ضد قواتنا في كل من مصر وسوريا يقوم حاليًا بعض من تشكيلاتنا الجوية بقذف قواعد للعدو وأهدافه العسكرية في الأراضي المحتلة.

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البيان الرقم (3)

التاريخ: 6/10/1973

سعت: 1502

الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم

إلحاقًا للبيان رقم (2) نفذت قواتنا الجوية مهامًا بنجاح وأصابت مواقع العدو إصابات مباشرة وعادت جميع طائراتنا إلى قواعدها سالمة عدا طائرة واحدة.

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البيان الرقم (4)

التاريخ: 6/10/1973

سعت: 1507

الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم

حاولت قوات معادية الاستيلاء على جزء من أراضينا غرب القناة وقد تصدت لها قواتنا البرية وقامت بهجوم مضاد ناجح ضدها بعد قصفات مركزة من مدفعيتنا على النقط القوية المعادية ثم قامت بعض من قواتنا باقتحام قناة السويس مطاردة للعدو إلى الضفة الشرقية في بعض مناطقها وما زال الاشتباك مستمرًا.

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البيان الرقم (5)

التاريخ: 6/10/1973

سعت: 1600

الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم

نجحت قواتنا في اقتحام قناة السويس في قطاعات عديدة واستولت على نقاط العدو القوية بها ورفع علم مصر على الضفة الشرقية للقناة.

كما قامت القوات المسلحة السورية باقتحام مواقع العدو في مواجهتها وحققت نجاحًا مماثلًا في قطاعات مختلفة.

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البيان الرقم (6)

التاريخ: 6/10/1973

سعت: 1640

الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم

نتيجة لنجاح قواتنا في عبور قناة السويس قام العدو بدفع قواته الجوية بأعداد كبيرة فتصدت لها مقاتلاتنا واشتبكت معه في معارك عنيفة وقد أسفرت المعارك عن تدمير إحدى عشر طائرة للعدو، وقد فقدت قواتنا عشر طائرات في هذه المعارك.

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البيان الرقم (7)

التاريخ: 6/10/1973

سعت: 1930

الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم

نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة وتواصل قواتنا حاليًا قتالها مع العدو بنجاح ـ كما قامت قواتنا البحرية بحماية الجانب الأيسر لقواتنا على ساحل البحر الأبيض المتوسط وقد قامت بضرب الأهداف الهامة للعدو على الساحل الشمالي لسيناء وإصابتها إصابات مباشرة.

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البيان الرقم (8)

التاريخ: 6/10/1973

سعت: 0037

الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم

قام العدو بعد آخر ضوء اليوم بهجمات مضادة بالدبابات والمشاة الميكانيكية ضد قواتنا التي عبرت قناة السويس ومن اتجاهات مختلفة وقد تمكنت قواتنا من صد جميع هذه الهجمات وتدمير العدو وتكبيده خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات ولا زالت قواتنا تقاتل بنجاح من مواقعها على الضفة الشرقية للقناة.