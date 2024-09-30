الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

عدد أيام إجازات الموظفين خلال شهر أكتوبر 2024

إجازات الموظفين في
إجازات الموظفين في أكتوبر،فيتو
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يبحث العديد من   الموظفين في الجهاز الإداري بالدولة والقطاع الخاص عن عدد أيام الإجازات التي يحصلون عليها خلال شهر أكتوبر 2024.

 

موعد إجازة 6 أكتوبر

 

و تصادف إجازة نصر 6 أكتوبر هذا العام يوم الأحد، 6 أكتوبر 2024، وذلك احتفالًا بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر وتُعتبر هذه الإجازة رسمية لجميع طلاب المدارس والجامعات والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص

الإجازات والعطلات الأسبوعية في شهر أكتوبر

مواعيد الإجازات والعطلات الأسبوعية في شهر أكتوبر 2024 فهي كالآتي:

– الجمعة 4 أكتوبر 2024

– السبت 5 أكتوبر 2024

_ الأحد 6 أكتوبر (اجازة نصر 6 اكتوبر)

– الجمعة 11 أكتوبر 2024

– السبت  12 أكتوبر 2024

– الجمعة 18 أكتوبر 2024

– السبت  19 أكتوبر 2024

– الجمعة  25 أكتوبر 2024

– السبت  26 أكتوبر 2024.

 

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