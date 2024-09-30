عدد أيام إجازات الموظفين خلال شهر أكتوبر 2024
يبحث العديد من الموظفين في الجهاز الإداري بالدولة والقطاع الخاص عن عدد أيام الإجازات التي يحصلون عليها خلال شهر أكتوبر 2024.
موعد إجازة 6 أكتوبر
و تصادف إجازة نصر 6 أكتوبر هذا العام يوم الأحد، 6 أكتوبر 2024، وذلك احتفالًا بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر وتُعتبر هذه الإجازة رسمية لجميع طلاب المدارس والجامعات والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص
الإجازات والعطلات الأسبوعية في شهر أكتوبر
مواعيد الإجازات والعطلات الأسبوعية في شهر أكتوبر 2024 فهي كالآتي:
– الجمعة 4 أكتوبر 2024
– السبت 5 أكتوبر 2024
_ الأحد 6 أكتوبر (اجازة نصر 6 اكتوبر)
– الجمعة 11 أكتوبر 2024
– السبت 12 أكتوبر 2024
– الجمعة 18 أكتوبر 2024
– السبت 19 أكتوبر 2024
– الجمعة 25 أكتوبر 2024
– السبت 26 أكتوبر 2024.
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