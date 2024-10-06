الأحد 06 أكتوبر 2024
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الإجراءات القانونية والشروط الواجب توافرها عند تحويل الشقة السكنية إلى نشاط تجاري

عدادات الكهرباء،
عدادات الكهرباء، فيتو
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تعد فكرة تحويل الشقة السكنية إلى نشاط تجاري فكرة جذابة للعديد من الملاك والمستأجرين، سواء بهدف تحقيق دخل إضافي أو تلبية احتياجات السوق. ولكن، ما هي الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها؟ وهل يمكن للمستأجر تحويل الشقة إلى نشاط تجاري أو إداري دون تغيير عدادات الكهرباء والمياه أيضا من سكني إلى تجاري؟

إجراءات تحويل شقة سكني إلى تجاري     

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للجهة المعنية بالتحويل وهي الهيئات التابعة للإسكان أو مجلس المدينة الخاص بكل مدينة، بشرط أن تكون البطاقة سارية.

- تقديم صورة من عقد ملكية الوحدة السكنية المراد تحويلها من سكني إلى تجاري أو إداري.

- تقديم نسخة من خريطة الأرض الواقع بها الوحدة السكنية.

- إذا كان تقديم طلب تحويل الشقة من سكني إلى تجاري أو إداري، لابد من تقديم موافقة من الجيران بالتحويل.

-  كتابة اسم النشاط التجاري ونوعه في الترخيص.

- تقديم إقرار بإمكانية البناء مع التصميم.

- تقديم بإقرار بالالتزام بكافة القرارات.

إجراءات تغيير نوع النشاط المتعاقد عليه بشركة الكهرباء

وحسب الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر، فإنه عند تحويل الشقة السكنية إلى نشاط تجاري فإنه يجب تغيير نشاط العداد المتعاقد عليه.

وتستعرض "فيتو" الإجراءات والمستندات المطلوبة لتغيير عداد الكهرباء من سكني إلى تجاري:

- صورة من بطاقة الرقم القومي الخاص بالمنتفع.

- إيصال كهرباء حديث الإصدار.

- البطاقة الضريبية الخاصة به في حالة النشاط التجاري والصناعي.

- موافقة الجهة الإدارية المختصة.

- يتقدم العميل بطلب تغيير النشاط المتعاقد عليه لفرع الشركة.

- يتوجه فني الشركة لمعاينة المكان المقصود على الطبيعة.

- سداد الرسوم المقررة والتي تتحدد وفق فرق التأمين وفرق زيادة القدرة حسب نوع النشاط في حالة وجوده.

- يتم تنفيذ خدمة تغيير النشاط المتعاقد عليه خلال 30 دقيقة من تقديم المنتفع للمستندات المطلوبة.

عقوبة عدم تحويل العدادات إلى تجاري بعد تحويل نشاط الشقة

وكشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة أنه يتم سحب عدادات المرافق للوحدات السكنية التي تم تحويلها لأنشطة تجارية على سبيل المثال شركات سياحة، وشركات التدريب والبرمجة والسوبر ماركت.

وشدد المصدر على ضرورة إنهاء إجراءات تحويل النشاط من سكني إلى تجاري والتأكيد على سرعة تركيب العداد الجديدة وسداد كافة المستحقات المالية للمياه والكهرباء فى خلال ٤٨ ساعة عمل وإلا سيتم قطع الخدمة وإيقاف التعامل على القطعة محل المخالفة.

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