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أخبار مصر

أحد أبطال حرب أكتوبر يكشف مفاجأة بشأن معدلات تدريب القوات قبل المعركة

نصر أكتوبر 1973،
نصر أكتوبر 1973، فيتو

حرب أكتوبر، قال اللواء أركان حرب محمد الأمير من أبطال الدفاع الجوي في حربي الاستنزاف وأكتوبر: إن تدريب الأفراد قبل حرب أكتوبر وصل إلى معدلات لم يصل إليها الروس، إذ يستغرق تجهيز الكتيبة للضرب 6 ساعات، لكن القوات المسلحة المصرية فعلت ذلك في 35 دقيقة فقط، بعد التدريب القوي على تحميل القذائف والصواريخ، وكل ذلك في أزمنة قياسية.

مبادرة لانسحاب إسرائيل من الضفة الشرقية

وذكر اللواء أركان حرب عبد العظيم يوسف من أبطال سلاح المدرعات في حرب أكتوبر، أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات أطلق مبادرة لانسحاب إسرائيل من الضفة الشرقية للقناة وفتح قناة السويس للملاحة الدولية، ثم تعبر القوات المصرية، ويبدأ التفاوض لحل المسائل المتعلقة.


رفض إسرائيل لمبادرة السادات

ولفت إلي أن المبادرة لاقت قبولا دوليا ليعلن ممثلو الأمين العام للأمم المتحدة مقترحاته الرامية لعقد اتفاق سلام شامل بين الجانبين، ورفضت إسرائيل المبادرة ومقترحات الأمين العام للأمم المتحدة.

 

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التخطيط الاستراتيجي لحرب أكتوبر 1973

وكان تعليق اللواء الدكتور محمد الغباري الخبير الاستراتيجي والمدير الأسبق لكلية الدفاع الوطني: إن كل ذلك كان لاستهلاك وقت في التخطيط الاستراتيجي، إذ كان هناك حاجة إلى إعادة تنظيم الصفوف داخل القوات المسلحة.

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