الأحد 06 أكتوبر 2024
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مقطع مؤثر، تجمع حشود المصريين بالبنوك للتبرع بالذهب والمال لمساندة الجيش المصري (فيديو)

ملحمة شعبية لتبرعات
ملحمة شعبية لتبرعات المصريين للجيش في حرب أكتوبر، فيتو

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نادر ومؤثر لجموع المصريين أثناء حرب أكتوبر، وتحديدًا في 18 أكتوبر 1973، أي بعد 12 يوما من اندلاع حرب أكتوبر المجيدة، يظهر المواقف البطولية للشعب المصري أثناء حرب أكتوبر المجيدة.

حشود المصريين يتبرعون بالمال والذهب للجيش المصري

ويظهر المقطع النادر حشودا من المصريين، الذين توجهوا للبنوك للتبرع بكل ما يملكون من أموال ومصوغات ذهبية لدعم الجيش المصري في حربه المجيدة ضد جيش العدو الإسرائيلي.

حشود المصريين أمام البنوك للتبرع بالمال والذهب، فيتو


وظهر بالفيديو النادر والمؤثر موظفو البنوك المصريون، وهم يتلقون الدعم من المصريين لدعم الجيش المصري في الحرب، وكان يعلو وجوه المصريين الفرحة، أثناء تبرعاتهم، للانتصار الذي حققه الجيش المصري على العدو في حرب أكتوبر 1973.

أثار مقطع الفيديو إعجاب آلاف المصريين، وأكد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن المقطع تم التقاطه في " ١٨ أكتوبر ١٩٧٣.. عندما توجهت الطبقات المصرية المتوسطة للمصارف البنكية لدعم الجيش المصري خلال الحرب بالذهب والنقود". 

وقال أحد النشطاء إن: "حملات التبرع لبناء الدولة والجيش المصرى كانت بعد هزيمة ١٩٦٧، واستمرت حتى عام ١٩٧٣"

ملحمة شعبية للمصريين في حرب أكتوبر

وعلقت إحدى النشطاء فقالت: "الشعب المصرى قدم تضحيات أكبر وأعظم بكتير من نقود أو ذهب، دول قدموا فلذات أكبادهم للدفاع عن الوطن"

ورد أحد النشطاء قائلًا: "الشعب المصرى قومي بطبيعته القوميين المصريين هما كل الشعب المصرى".  

المصريون يتسابقون للتبرع بأموالهم لمساندة الجيش في حرب أكتوبر، فيتو

جدير بالذكر أن الشعب المصري سجل في حرب أكتوبر المجيدة وما قبلها ملحمة شعبية، وصفت بملحمة أكتوبر، تكاتفت فيها كل طوائف الشعب المصري بدعم ومساندة الجيش من أبناء مصر في الحرب ضد العدو الإسرائيلي، فظهر الطبيب وهو يقود سيارة الإسعاف، والمهندي وهو يقود بنفسه سيارة كسح الصرف الصحي، والطالب الصائم الذي يهتف بالدعاء لنصر مصر على العدو، وذلك ما أظهره محمد توفيق في كتابه الأحدث "الكعك والبارود"، الجزء الثاني من كتابه "شيء من الحرب". 

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