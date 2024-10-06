الأحد 06 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

عام على حرب غزة، إبادة جماعية مستمرة وحرب تلد أخري

غزة، فيتو
غزة، فيتو

تحل يوم غد الإثنين، الموافق السابع من أكتوبر، الذكرى الأولى لعملية طوفان الأقصى، والعدوان الإسرائيلي على غزة، بزعم القضاء على حركة حماس، 365 مرت سريع فى الدول المستقرة، فى المقابل كل 24 ساعة كانت تعد دهرا فى قطاع غزة.

عام على حرب غزة

الآلاف استشهدوا بلا رحمة، الأطفال سبقت النساء والشيوخ إلى القبور، عائلات كاملة مسحت من السجلات، لم يعد هناك فرصة للحياة بعدما دمرت آلة الحرب الإسرائيلية الحجر والشجر.

على مدار العام فشلت إسرائيل فى تحقيق أهدافها المعلنة منذ بدء العدوان على غزة قبل عام، باستثناء اغتيالات بعض القادة، ظلت حركة حماس متماسكة، تكافح المحتل بما يتوفر لديها من إمكانات، فشلت أيضا تل أبيب فى تحرير الأسرى، باستثناء من غادر منهم القطاع حيا نتيجة تفاهمات وصفقات تهدئة.

القضاء على حماس يستغرق 10 أعوام

وعقب مرور عام على حرب غزة، زعم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أن 60% من مقاتلي حماس، لقوا مصرعهم أو جرحوا. وهو ما يشير إلى أن الاحتلال لم تقترب بعد من تحقيق أهدافها للحرب.

وتساءل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن ما إذا كان أي شخص يعتقد أنه من الممكن تدمير  حركة حماس تمامًا، وأنه إذا حافظت إسرائيل على هذا الهدف، فإن الحرب ستستغرق عقدا من الزمن.

حرب غزة تلد أخرى والجبهات تتوسع 

الإخفاق الإسرائيلي في القضاء على حماس، والفشل فى استرداد الأسرى بالقوة العسكرية، ساهم في توسيع رقعة الصراع بالمنطقة، وهرب نتنياهو إلى الأمام بالقتال في لبنان، بهدف حفظ ماء وجهها أمام العالم والمنطقة، وفتحت حبهة اليمن لمساندة غزة، ويتلقى الاحتلال المسيرات والصورايخ من الجبهة العراقية، ودخل مؤخرا فى مواجهة صريحة مع إيران لا أحد يعلم متى وكيف تنتهى.

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ذكرى 7 أكتوبر، حالة تأهب قصوى في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس

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