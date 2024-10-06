جيش الاحتلال الإسرائيلي يتخذ قرارا عاجلا بشأن ذكرى هجوم 7 أكتوبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، نشر المزيد من القوات حول قطاع غزة عشية الذكرى الأولى لهجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

تعزيز فرقة غزة بعدة فصائل

وجاء في بيان عسكري: "تم تعزيز فرقة غزة بعدة فصائل، مع وجود قوات متمركزة للدفاع عن كل من البلدات والمنطقة الحدودية".

وأضاف: "الجنود مجهزون بالكامل للدفاع عن المنطقة بالتنسيق مع قوات الأمن المحلية".

وبحسب الجيش، فإن هناك 3 فرق داخل غزة تعمل على تفكيك البنية التحتية للإرهاب وإضعاف قدرات حماس.

كما نقل البيان عن قائد المنطقة الجنوبية اللواء يارون فينكلمان تأكيده "أن القيادة الجنوبية تظل في حالة تأهب واستعداد عالية للأيام المقبلة".

ذكرى اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر 2023

واندلعت الحرب في غزة في 7 أكتوبر 2023، مع شن حركة حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل، أسفر عن مقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية. وتشمل هذه الحصيلة رهائن قتلوا أو لقوا حتفهم أثناء احتجازهم في قطاع غزة.