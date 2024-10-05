دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إلى وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل والتي تستخدمها في العدوان على قطاع غزة.

ماكرون يدعو إلى وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل

وقال الرئيس الفرنسي، خلال مؤتمر صحفي اليوم:" إن الأولوية هي العودة إلى الحل السياسي وعدم مواصلة القتال في غزة".

ماكرون ينتقد الرد الإسرائيلي على عملية طوفان الأقصى

وانتقد الرئيس الفرنسي طريقة رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على عملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة حماس في السابع من أكتوبر العام الماضي.

وطالب ماكرون بعدم التضحية بالشعب اللبناني في الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حزب الله، مؤكدًا أهمية خفض التصعيد.

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