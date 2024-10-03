طريقة عمل زبدة الفول السوداني، أرخص وزي الجاهزة



طريقة عمل زبدة الفول السوداني، من الطرق سهلة التنفيذ في البيت، فيمكنك صنع زبدة الفول السوداني، لتقدميها لأطفالك، لأن زبدة الفول السوداني من الأطعمة التي يعشقها الأطفال الصغار.



ولأن أسعار زبدة الفول السوداني ارتفعت في الآونة الأخيرة بشكل كبير، وأصبحت لا تناسب ميزانية الكثير من الأسر، فيمكن إجادة طريقة عمل زبدة الفول السوداني في البيت، لعملها لأولادك والتوفير في الميزانية، وكذلك ستضمني أن كل مكوناتها جيدة وطازجة.



مقادير عمل زبدة الفول السوداني

250 جرام فول سوداني مسلوق

1/4 كوب زيت نباتي

1 ملعقة كبيرة عسل أو سكر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

فوائد زبدة الفول السوداني

طريقة عمل الفول السوداني:

سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية.

ضعي الفول السوداني في صينية فرن غير لاصقة.

اخبزي الفول السوداني لمدة 10-15 دقيقة، أو حتى يصبح لونه ذهبيًا غامقًا.

اتركي الفول السوداني يبرد تمامًا.

ضعي الفول السوداني في وعاء الخلاط.

أضيفي الزيت النباتي والعسل أو السكر والملح.

اخلطي المكونات حتى تصبح ناعمة وكريمية.

ضعي زبدة الفول السوداني في وعاء زجاجي محكم الغلق.

يحفظ في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوعين.



نصائح لضمان نجاح الوصفة

يمكنك إضافة نكهات أخرى إلى زبدة الفول السوداني، مثل مسحوق الكاكاو أو القرفة أو الفانيليا.

إذا كنتي تفضلين زبدة الفول السوداني ذات قوام أكثر سلاسة، يمكنك إضافة المزيد من الزيت النباتي.

إذا كنتي تفضلين زبدة الفول السوداني ذات قوام أكثر خشونة، يمكنك تركها في الثلاجة لمدة أطول.

أهم فوائد زبدة الفول السوداني



زبدة الفول السوداني



زبدة الفول السوداني لها العديد من الفوائد الصحية التي تستعرضها الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية في السطور التالية:

غنية بالدهون الصحية:

على الرغم من أن زبدة الفول السوداني تحتوي على نسبة عالية من الدهون، إلا أنها غنية بالدهون غير المشبعة الصحية التي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم. هذه الدهون الصحية تدعم صحة القلب وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. الدهون الأحادية غير المشبعة، مثل تلك الموجودة في زبدة الفول السوداني، تلعب دورًا في تحسين مستويات الكوليسترول الجيد (HDL).

مصدر جيد للفيتامينات والمعادن:

تحتوي زبدة الفول السوداني على مجموعة من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم. على سبيل المثال، هي مصدر جيد لفيتامين E، الذي يُعتبر مضادًا للأكسدة ويساهم في حماية الخلايا من التلف. كما تحتوي على فيتامينات B (مثل النياسين والفولات) التي تدعم وظائف الجهاز العصبي وتساهم في إنتاج الطاقة.

من المعادن التي تحتوي عليها زبدة الفول السوداني أيضًا المغنيسيوم والبوتاسيوم. المغنيسيوم يلعب دورًا مهمًا في أكثر من 300 تفاعل إنزيمي في الجسم، ويساعد في تحسين وظيفة العضلات والأعصاب. بينما يساهم البوتاسيوم في تنظيم ضغط الدم وتحسين صحة القلب.

تعزيز الشعور بالشبع:

نظرًا لاحتوائها على مزيج من البروتين، الدهون الصحية، والألياف، فإن زبدة الفول السوداني تساهم في تعزيز الشعور بالشبع لفترات أطول. هذا يجعلها خيارًا مناسبًا للوجبات الخفيفة، خاصة للأشخاص الذين يسعون للحفاظ على وزنهم أو التحكم في شهيتهم. تناول كمية معتدلة من زبدة الفول السوداني يمكن أن يساعد في تقليل تناول السعرات الحرارية الزائدة على المدى الطويل.

مفيدة لصحة القلب:

أظهرت الدراسات أن تناول الفول السوداني وزبدته قد يكون له تأثير إيجابي على صحة القلب. الفول السوداني غني بمضادات الأكسدة مثل الريسفيراترول، وهي مادة ترتبط بتحسين وظائف الأوعية الدموية والحد من الالتهابات. بالإضافة إلى ذلك، يُعتقد أن تناول كميات معتدلة من زبدة الفول السوداني يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب بسبب محتواها من الدهون غير المشبعة.

دعم فقدان الوزن:

بالرغم من أن زبدة الفول السوداني تعتبر غذاءً عالي السعرات الحرارية، إلا أن الدراسات أظهرت أنها قد تكون مفيدة للأشخاص الذين يحاولون فقدان الوزن أو الحفاظ على وزن صحي. الشعور بالشبع الذي توفره يجعل الأشخاص أقل عرضة للإفراط في تناول الطعام، كما أن الجسم يستفيد من الطاقة التي تقدمها زبدة الفول السوداني دون تخزينها بشكل مفرط.

مصدر طبيعي للطاقة:

يحتاج الجسم إلى مصادر دائمة للطاقة، وزبدة الفول السوداني تعد خيارًا مثاليًا لذلك، بفضل مزيجها من البروتينات والدهون والكربوهيدرات. هي طعام مناسب للرياضيين أو للأشخاص الذين يبحثون عن وجبة خفيفة تمنحهم طاقة تدوم طويلًا خلال اليوم.

دعم صحة الجهاز الهضمي:

زبدة الفول السوداني تحتوي على كمية لا بأس بها من الألياف الغذائية، التي تلعب دورًا مهمًا في تحسين صحة الجهاز الهضمي. الألياف تساعد على تسهيل عملية الهضم والوقاية من الإمساك، كما أنها تدعم توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء.

تحسين المزاج والقدرات العقلية:

تحتوي زبدة الفول السوداني على مواد غذائية تُحسن المزاج مثل النياسين والفولات. هذه المواد تدعم صحة الجهاز العصبي وتساهم في تحسين وظائف الدماغ، مثل التركيز والذاكرة. كما أن زبدة الفول السوداني تحتوي على التربتوفان، وهو حمض أميني يساعد الجسم على إنتاج السيروتونين، المعروف باسم "هرمون السعادة".