الأحد 19 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل زبدة الفول السوداني، زي الجاهزة

طريقة زبدة الفول
طريقة زبدة الفول السوداني، فيتو

طريقة عمل زبدة الفول السوداني من الوصفات التي تحاول الأمهات إجادة عملها، لأن زبدة الفول السوداني من الأطعمة التي يعشقها الأطفال الصغار، ويفضلون تناولها، إلا أن أسعار زبدة الفول السوداني ارتفعت في الآونة الأخيرة بشكل كبير، فأصبحت لا تناسب ميزانية الكثير من الأسر، في حين أنه يمكن إجادة طريقة عمل زبدة الفول السوداني في البيت، فعملها في البيت سيوفر في الميزانية، وكذلك ستضمني أن كل مكوناتها جيدة وطازجة.

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مقادير عمل زبدة الفول السوداني

250 جرام فول سوداني مسلوق
1/4 كوب زيت نباتي
1 ملعقة كبيرة عسل أو سكر
1/2 ملعقة صغيرة ملح

 

طريقة عمل الفول السوداني:

سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية.
ضعي الفول السوداني في صينية فرن غير لاصقة.
اخبزي الفول السوداني لمدة 10-15 دقيقة، أو حتى يصبح لونه ذهبيًا غامقًا.
اتركي الفول السوداني يبرد تمامًا.
ضعي الفول السوداني في وعاء الخلاط.
أضيفي الزيت النباتي والعسل أو السكر والملح.
اخلطي المكونات حتى تصبح ناعمة وكريمية.
ضعي زبدة الفول السوداني في وعاء زجاجي محكم الغلق.
يحفظ في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوعين.

زبدة الفول السوداني، فيتو

نصائح لضمان نجاح الوصفة

يمكنك إضافة نكهات أخرى إلى زبدة الفول السوداني، مثل مسحوق الكاكاو أو القرفة أو الفانيليا.
إذا كنتي تفضلين زبدة الفول السوداني ذات قوام أكثر سلاسة، يمكنك إضافة المزيد من الزيت النباتي.
إذا كنتي تفضلين زبدة الفول السوداني ذات قوام أكثر خشونة، يمكنك تركها في الثلاجة لمدة أطول.

فوائد الفول السوداني للصحة

تحسين صحة القلب: يحتوي الفول السوداني على الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة، والتي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم. كما أنه يحتوي على مركبات نباتية تسمى الفلافونويد، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة يمكن أن تساعد في حماية القلب من التلف.

تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2: يحتوي الفول السوداني على الألياف الغذائية، والتي يمكن أن تساعد في إبطاء امتصاص السكر في الدم. كما أنه يحتوي على مركبات نباتية تسمى مضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.

تعزيز صحة العظام: يحتوي الفول السوداني على فيتامينات ومعادن مهمة لصحة العظام، مثل فيتامين ك والسيلينيوم والمغنيسيوم، كما أنه يحتوي على البروتين، والذي يساعد على بناء وإصلاح العظام.

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