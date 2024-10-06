كتائب القسام تعلن تفجير منزل مفخخ في 10 جنود إسرائيليين بغزة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، تفجير منزلا مفخخا في قوة صهيونية قوامها 10 جنود وإيقاعهم بين قتيل وجريح غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كتائب القسام تفجر دبابة ميركافا بعبوة ناسفة في جباليا

وكشفت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها في وقت سابق من اليوم الأحد، أنها فجرت عبوة ناسفة شديدة الانفجار في دبابة صهيونية من نوع ميركافا 4 حولها عدد من الجنود شرق معسكر جباليا، شمال قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بيانها، إنها استهدفت مجموعة الإخلاء بقذيفة مضادة للأفراد خلال محاولتها نقل الجنود القتلى والجرحى.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت كتائب القسام، أن مقاتليها يخوضون معارك ضارية مع قوات العدو الإسرائيلي في محاور التوغل شمال قطاع غزة.

وفي السياق ذاته قالت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- إن مقاتليها قنصوا بالاشتراك مع كتائب القسام جنديا إسرائيليا شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.