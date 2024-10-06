كتائب القسام تفجر دبابة ميركافا بعبوة ناسفة في جباليا

أعلنت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أنها فجرت عبوة ناسفة شديدة الانفجار في دبابة صهيونية من نوع ميركافا 4 حولها عدد من الجنود شرق معسكر جباليا، شمال قطاع غزة.

كتائب القسام تفجر دبابة ميركافا

وقالت كتائب القسام في بيانها، إنها استهدفت مجموعة الإخلاء بقذيفة مضادة للأفراد خلال محاولتها نقل الجنود القتلى والجرحى.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت كتائب القسام، أن مقاتليها يخوضون معارك ضارية مع قوات العدو الإسرائيلي في محاور التوغل شمال قطاع غزة.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي

وفي السياق ذاته قالت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- إن مقاتليها قنصوا بالاشتراك مع كتائب القسام جنديا إسرائيليا شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.