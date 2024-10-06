محافظ الفيوم يتابع أنشطة مبادرة "بداية جديد لبناء الإنسان"

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تنفيذ المبادرة القومية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" في المديريات والقطاعات المختلفة، التي تهدف إلى تنفيذ حزمة من البرامج والأنشطة والخدمات المتنوعة لكافة الفئات العمرية، بالشكل الذي يضمن أكبر استفادة للمواطن من خدمات وموارد الدولة بعدالة وفاعلية.

أنشطة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى

وقد نظمت إدارة التوعية بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، دورات توعوية وبرامج تدريبية، حول ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مصادرها من التلوث، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، والنظافة العامة، والنظافة الشخصية، والتغذية الصحية السليمة، والتغيرات المناخية، والتعريف بالمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، استهدفت الندوات بعض المدارس ومراكز التدريب.

أنشطة مديرية التضامن الاجتماعي

كما واصلت مديرية التضامن الاجتماعي تنظيم زيارات منزلية للتوعية بخطورة الزواج المبكر، وأهمية التعليم، كما نظمت ندوات حول "العنف ضد المرأة وأهمية تعليمها"، و"قانون الخدمة العامة والتعريف بالحقوق والواجبات لمكلفي الخدمة العامة"، و"دور الخدمة العامة" بالتعاون مع مديرية الزراعة، و"مشكلات تكافل وكرامة" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

ونظمت إدارة التمكين الاقتصادي ندوة لتنمية المهارات الأساسية للمرأة على إقامة المشروعات بمركز يوسف الصديق، وتوعية السيدات بعدم إلقاء المخلفات في الترع، والتغذية السليمة لأطفال المدارس، وأهمية التطوع، وتوزيع 100 شنطة غذائية على الأسر الأولى بالرعاية، وتوزيع 1000 شنطة وأدوات مدرسية، وتنظيم ندوة توعوية عن أهمية التعليم، وتم اختيار سيدتين مسنتين بمعرفة الإدارة العامة للمسنين بالوزارة، لأداء فريضة العمرة بالمجان.

أنشطة حياة كريمة ومؤسسات الرعاية

ووزعت مؤسسة حياة كريمة عددا من الشنط والمستلزمات المدرسية، بدور الرعاية الاجتماعية ودعمت جمعية الهلال الأحمر عدد من الأسر الفلسطينية بالمستشفى الجامعي بالفيوم، ونظمت وحدة السكان التابعة لوزارة التنمية المحلية، ندوة توعوية ضمن مبادرة "تحدث معه" بقرية الشيخ فضل التابعة لمركز الفيوم، وندوة بمركز يوسف الصديق بحضور وفد الوحدة المركزية للسكان.

أنشطة مديريتي التربية والتعليم والشباب والرياضة

كما نظمت مديرية التربية والتعليم ورش عمل حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، ونشر ثقافة البحث العلمي، وبرامج تدريبية حول ريادة الأعمال، ولائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي بمختلف الإدارات التعليمية، وتفعيل حصص المشاهدة لصفوف المرحلة الابتدائية، وتنظيم ندوات حول مهارات الصناعة وريادة الأعمال، والقيم والأخلاق الحميدة، والنظافة الشخصية ونظافة البيئة، والمشكلة السكانية وأثرها على المجتمع، ومخاطر الزواج المبكر وزواج القاصرات.

ونظمت مديرية الشباب والرياضة حملة لنشر الوعي السياسي بنادي المحافظة، ونادي قارون، وندوات توعوية وإرشادية بمراكز شباب المحافظة، والشهيد عبد الله بالكعابي الجديدة، وشروق، والاستاد الرياضي.

خدمات الطب البيطري

ونظمت مديرية الطب البيطري خدماتها، 10 قوافل بيطرية مجانية، قدمت خدماتها من أعمال الرش، وكشف الباطنة والتناسلي، والسونار بالمجان، وقامت إدارة الأمراض المشتركة بإجراء إختبارات البروسيلا والدرن والسل على ما يقرب من 800 حيوان، وعقدت إدارة الإرشاد 20 ندوة إرشادية بمختلف مراكز المحافظة تناولت أهمية التحصين ضد الأمراض الوبائية.

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