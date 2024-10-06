مواقف الفيوم تشن حملة على سيارات التاكسي والسرفيس

شنت إدارة المواقف والنقل الجماعي بمحافظة الفيوم، والمتابعة الميدانية بالمحافظة، حملة مشتركة لتحقيق الانضباط، والتأكد من التزام سيارات السرفيس والتاكسي بتعريفة المواصلات، وخطوط السير المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

الهدف من الحملة

وتهدف الحملة الي حرص محافظة الفيوم على تحقيق الانضباط المروري، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، استجابة لشكاواهم وحرصًا على تسهيل حياتهم اليومية، حيث تم استيقاف سيارات السرفيس والتاكسي وسؤال المواطنين عن تعريفة المواصلات الجديدة، ومدى التزام السائقين بها، وكذلك التأكد من التزام سائقي السرفيس بخطوط السير المقررة، لعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية.

زيادة الأجرة عن التعريفة المقررة أصبح واقع في الفيوم

يذكر أن سائقي التاكسي بمدينة الفيوم رفعوا تعريفة الركوب من تلقاء أنفسهم من 13.5 جنيه إلى 20 جنيها، وبعد المناطق كالصوفي والصيفية ومنشأة البكري 25 جنيها في حالة موافقة السائق الوصول إلي هذه المناطق.

ويقول عبدالله محمود سالم، موظف، إن خطوط السرفيس أصبحت تقسم خط السير إلى قسمين أو ثلاثة أقسام حتى يضاعف الأجرة مرتين أو ثلاث، وعلى سبيل المثال لا الحصر خط 3 يقسم خط السير إلى قسمين من منشأة البكري الي المسلة، ومن المسلة إلى الحواتم وقس على ذلك جميع خطوط السرفيس.

وقال وليد سعد حسن، طالب، إن خطوط الفيوم المنيب أو القاهرة ضاعفت تعريفة الركوب في الأيام العادية، فخط اللاهون المنيب محدد له 30.5 جنيها ويحصل السائقون على أجرة 50 جنيها وخط ابشواي 55 جنيها، وخط يوسف الصديق 70 جنيها، وخط طامية 40 جنيها وخطوط مدينة الفيوم القاهرة ايام الأربعاء الخميس من القاهرة والجيزة تتراوح الأجرة ما بين 40 و70 جنيها، ونفس الحال من الفيوم أيام السبت والأحد.

أرقام الشكاوى في حالة رفع التعريفة

كما تم التنبيه على المواطنين خلال الحملة بالإبلاغ الفوري عن أي سيارة يرفع سائقها الأجرة عن التعريفة المقررة، من خلال الاتصال بأرقام غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وهي 2168041، و2168042، والخط الساخن 114.

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