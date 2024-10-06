حيثيات حكم السجن المشدد 3 سنوات لمتهم سرق أطفالا بالإكراه ببولاق الدكرور

أودعت الدائرة 13 جنايات الجيزة، حيثيات الحكم على متهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لاتهامه بسرقة أطفال بالإكراه في بولاق الدكرور.

صدر الحكم برئاسة المستشار منتصر أحمد كحك وعضوية المستشارين محمد حلمي حسان وإيهاب طلعت يوسف، وبحضور محمد محمود عبدالحكم وكيل النيابة وأمانة سر أيمن عبداللطيف

شاهد بعض الأطفال القائمين على أعمال مسح السيارات

وكشفت حيثيات المحكمة، أنه بتاريخ 11 يونيو 2024، أثناء مرور ضابط مباحث رعاية الأحداث بشارع العشرين في بولاق الدكرور شاهد بعض الأطفال القائمين على أعمال مسح السيارات تضرروا من قيام المتهم وشهرته "فرنسا" بسرقة المبالغ المالية المملوكة لكل من المجني عليهم بأن أشهر في وجههم سلاح ابيض وهددهم وشل مقاومتهم.

وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم، أن الواقعة وعلى نحو ما سالف ذكره استقام الدليل على صحتها وثبوتها قبل المتهم ثبوتا كافيا لإدانته أخذا بشهادة ضابط مباحث الأحداث والمجني عليهم، وحيث أنه وبجلسة المحاكمة مثل المتهم واعتصم بالإنكار والدفاع الحاضر معه ترافع في الدعوى شارحا ظروفها وملابساتها والتمس ببراءة موكله تأسيسا على الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس والدفع بتناقض أقوال شهود الاثبات وعدم معقولية رواية تصوير الواقعة.

وأضافت المحكمة، أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى بكافة الطرق الممكنة عقلا ولها أن تضع أقوال الشهود في ميزان العقل والمنطق والأخذ بما ترجحه منها طالما اطمأنت إليها واستخلصت الإدانة منها بما لا تتناقض فيه، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 3 سنوات عما أسند إليه.