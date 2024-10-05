السبت 05 أكتوبر 2024
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مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث أعلى الطريق الدائري بالقليوبية

حادث اعلي الطريق
حادث اعلي الطريق الدائري بالقليوبية، فيتو

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب اثنان آخرين فى حادث أعلى الطريق الدائرى بمنطقة ميت نما بمحافظة القليوبية اتجاه مدينة السلام، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قليوب التخصصى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصرع ربة منزل وإصابة إثنان آخرين بالقليوبية
 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث مروري تسبب فى مصرع ربة منزل وإصابة إثنان آخرين بمنطقة ميت نما اتجاه مدينة السلام مما أدى إلى تعطل حركة المرور ومصالح المسافرين.


انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى مكان الحادث وتبين من المعاينة الأولية مصرع رتيبة. ح. ز 76 سنة وإصابة نور الهدى. إ. م 75 سنة وفتحى. ح. ز 84 سنة نتيجة حادث تصادم سيارتين وتم نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم ورفع أثار الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات بالطريق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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