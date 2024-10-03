قطاع الإعلام الداخلي بالعامة للاستعلامات يحتفل بالذكرى الـ 51 لنصر أكتوبر من القليوبية

نظمت الإدارة العامة بإعلام القليوبية التابعة للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الخميس، احتفالًا بالذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة تحت شعار استلهام روح أكتوبر وبناء الجمهورية الجديدة وذلك بالتعاون مع مجمع مدارس سمارت ومستقبل مصر للغات.

احتفالات الهيئة العامة للاستعلامات بحرب بذكرى حرب أكتوبر

حضر الحفل كل من الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، والعقيد أركان حرب محمد عبد السلام، نائب عن المستشار العسكري بمحافظة القليوبية، والشيخ عبد الحميد الصافوري، نائب عن فضيلة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية والقمص يوحنا وهيب كاهن كنيسة ماريو حنا ببنها أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، ورانيا معتز، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد أحمد يوسف عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها والدكتور منى هدهد مدير إدارة شئون البيئة وخدمة المجتمع بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقليوبية والدكتور هاني زكريا وكيل كلية تربية رياضية لخيمة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية والشبابية بالمحافظة.

وتضمن الاحتفال عددًا من الفقرات والعروض الفنية والاستعراضية التي قدمها طالبات مجمع مدارس سمارت ومستقبل مصر للغات وعدد من الأغاني الوطنية التي ارتبطت بهذه المناسبة في وجدان المصريين بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وتلاوة لبعض آيات القرآن الكريم وفي كلمته التي ألقاها الدكتور أحمد يحيى أشاد سيادته بالدور العظيم التي تقوم به القوات المسلحة المصرية مصنع الرجال ودرع الأمة الواقي.

حرب أكتوبر انتصار للإرادة المصرية

وأكد أن انتصار أكتوبر لم يكن انتصارًا عسكريًّا فقط ولكنه كان انتصار لإرادة المصريين واختبار جديد لصلابة هذا الشعب الذي لم ينساق خلف الشائعات والحروب النفسية التي كان يروج لها العدو الإسرائيلي ليصيبهم باليأس ويفقدهم الثقة في النصر وما أحوجنا اليوم لاستلهام روح أكتوبر في مواجهة ما تمر به البلاد من تحديات داخلية وخارجية ومحاولات خبيثة لإسقاط دولتنا المصرية وإفشال مشروعاتها التنموية مؤكدين ثقتنا على ان هذا الشعب الذي عبر الهزيمة وحقق نصر أكتوبر المجيد قادرًا دومًا على العبور بالدولة المصرية وبناء الجمهورية الجديدة كما قام الدكتور أحمد يحيى بتسليم درع لتكريم سيادة المستشار العسكري لمحافظة القليوبية بهذه المناسبة كما قام بتكريم عدد من أسر شهداء أبطال حرب أكتوبر كما تم تسليم درع لمجمع مدارس سمارت ومستقبل مصر للغات لتعاونها المثمر في تنفيذ هذه الاحتفالية.