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إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الزراعي بطوخ

إصابة6 أشخاص في انقلاب
إصابة6 أشخاص في انقلاب سيارة

أصيب 6 أشخاص بإصابات تنوعت  بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر حادث انقلاب سيارة تويوتا  علي طريق  «مصر-الاسكندرية» الزراعي  اتجاه القاهرة أمام قرية الفؤادية مركز طوخ، وتم نقل المصابين إلى مستشفي قها التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

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البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورد بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق «مصر-الاسكندرية » الزراعي اتجاه القاهرة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة.

 

جرى الدفع  بـ 3 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.

 

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