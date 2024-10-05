إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الزراعي بطوخ

أصيب 6 أشخاص بإصابات تنوعت بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر حادث انقلاب سيارة تويوتا علي طريق «مصر-الاسكندرية» الزراعي اتجاه القاهرة أمام قرية الفؤادية مركز طوخ، وتم نقل المصابين إلى مستشفي قها التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورد بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق «مصر-الاسكندرية » الزراعي اتجاه القاهرة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة.

جرى الدفع بـ 3 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.