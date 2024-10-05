جامعة بنها تنجح في محو أمية 854 مواطنا خلال دورة يوليو

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها تنجح فى محو أمية 854 مواطنا فى دورة يوليو، أن الجامعة نجحت فى محو أمية 854 مواطنا، وفقًا لنتائج دورة يوليو 2024، والتى أعلنتها الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وأكد "الجيزاوى"، أن الجامعة تولي ملف محو الأمية اهتماماَ كبيراَ وتتولى تنفيذ المشروع وذلك من خلال كوادرها البشرية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب لمحو أمية لمواطني محافظة القليوبية بإشراف المتخصصين بالجامعة والمشاركين في المشروع، وذلك في إطار دور الجامعة لخدمة المجتمع المحلي ومتابعة تنفيذ خطة الدولة لإعلان "مصر بلا أمية" تحقيقا لأهداف خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

من جانبه أشار الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الجامعة حريصة على المشاركة في الحملة القومية لمحو الأمية التي تتبناها الدولة، والتي تشارك فيها الجامعة بكلياتها المختلفة.

وأوضح "فودة"، أن جامعة بنها كانت قد وقعت بروتوكول تعاون مع رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك إيمانا بدور الجامعة وكلياتها ومراكزها البحثية في المشاركة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال المساهمة في القضايا القومية وعلى رأسها قضية الأمية لما تمثله من مخاطر حقيقية على نمو وتطور المجتمع المصري.