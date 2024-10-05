السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة بنها تنجح في محو أمية 854 مواطنا خلال دورة يوليو

د. ناصر الجيزاوي
د. ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، فيتو

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها تنجح فى محو أمية 854 مواطنا فى دورة يوليو، أن الجامعة نجحت فى محو أمية 854 مواطنا، وفقًا لنتائج دورة يوليو 2024، والتى أعلنتها الهيئة العامة لتعليم الكبار. 

طلاب جامعة بنها الأهلية يشاركون في برنامج ريادة الأعمال ضمن “حياة كريمة”

ورشة عمل حول تعبئة الموارد ومشاركة القطاع الخاص بجامعة بنها

وأكد "الجيزاوى"، أن الجامعة تولي ملف محو الأمية اهتماماَ كبيراَ وتتولى تنفيذ المشروع وذلك من خلال كوادرها البشرية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب لمحو أمية لمواطني محافظة القليوبية بإشراف المتخصصين بالجامعة والمشاركين في المشروع، وذلك في إطار دور الجامعة لخدمة المجتمع المحلي ومتابعة تنفيذ خطة الدولة لإعلان "مصر بلا أمية" تحقيقا لأهداف خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

من جانبه أشار الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الجامعة حريصة على المشاركة في الحملة القومية لمحو الأمية التي تتبناها الدولة، والتي تشارك فيها الجامعة بكلياتها المختلفة.

وأوضح "فودة"، أن جامعة بنها كانت قد وقعت بروتوكول تعاون مع رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك إيمانا بدور الجامعة وكلياتها ومراكزها البحثية في المشاركة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال المساهمة في القضايا القومية وعلى رأسها قضية الأمية لما تمثله من مخاطر حقيقية على نمو وتطور المجتمع المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي جامعة بنها الاهلية رئيس جامعة بنها رؤية مصر 2030 محافظة القليوبية مصر 2030 لفن

مواد متعلقة

طلاب جامعة بنها الأهلية يشاركون في برنامج ريادة الأعمال ضمن “حياة كريمة”

ورشة عمل حول تعبئة الموارد ومشاركة القطاع الخاص بجامعة بنها

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان في احتفالية ذكرى نصر أكتوبر المجيد

جامعة بنها تشارك فى ملتقى تحالف الموسيقى والكورال

الأكثر قراءة

أسرة كاملة ومن المنيا، صور وأسماء الضحايا المصريين بعد إطلاق الجيش المكسيكي النار عليهم

أسعار اللحوم الكندوز ترتفع في الأسواق

أخبار مصر: أول صور للضحايا المصريين بعد مقتلهم بالمكسيك، حقيقة وفاة جورج قرداحي بقصف إسرائيلي، قفزة بسعر الفول وعودة جنون السكر

قبل جلسة المحاكمة، نص أمر إحالة إمام عاشور في قضية مول الشيخ زايد

أسعار الفاكهة اليوم، المانجو كيت تسجل 35 جنيهًا في سوق العبور

تزامنا مع ذكرى نصر أكتوبر، تعرف على تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة

أسعار الأعلاف والحبوب، طن الذرة المستوردة يبدأ من 11400 جنيه في الأسواق

زي النهارده، وفاة سليمان الحكيم، أحد أشهر الصحفيين المصريين والعرب وأقربهم إلى نبض الجماهير

منوعات

المزيد

"زلازل سماوية" تحدث في جميع أنحاء العالم تحير العلماء

ابنتي تنتظر اتصاله يوميا، عارضة أزياء تطارد نيمار بقضية "إثبات أبوة"

اكتشاف نوع جديد من الأسماك شرقي الصين

لا تبكوا علي ولا تصرخوا على أخي، وصية طفلة فلسطينية قبل استشهادها (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة 4-10-2024

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 04- 10- 2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الجمعة 04- 10-2024

المزيد

انفوجراف

أعراض وأسباب الملاريا وعلاجها وطرق الوقاية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 5-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 5-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 5-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية