رياضة القليوبية تتابع أعمال انعقاد عمومية نادى بهتيم

تفقد الدكتور وليد فرماوى، مدير عام الشباب والرياضة بـ القليوبية، أعمال انعقاد الجمعية العمومية العادية بنادى بهتيم الرياضى بشبرا الخيمة ، اليوم، وعلى هامش الزيارة تم تفقد المنشآت الرياضية والاجتماعية بالنادى والتى تشمل صالات الألعاب وقاعات الافراح والمناسبات، كافتيريات ومناطق العاب، ملاعب خماسية، الملعب القانونى لكرة القدم وحمام السباحة بالنادى وبحث سبل التطوير خلال الفترة القادمة.

انعقاد الجمعية العمومية بنادى بهتيم الرياضى

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد المؤمن، وكيل المديرية للرياضة، صبحى شعراوى مدير إدارة الهيئات الرياضية بالمديرية، احمد عزت الزهار مدير ادارة شباب شبرا الخيمة، سمير الزهار رئيس مجلس ادارة النادى وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذى للنادى، وتأتى أعمال انعقاد الجمعية العمومية بنادى بهتيم الرياضى وفقا لقانون الرياضة رقم 71 لسنه 2017 ويذكر أن من لهم حق الحضور 1769 عضو من اجمالى 10097 عضو بالنادى وتأتى الجمعية العمومية بنادى بهتيم لاستكمال بعض المقاعد الشاغرة لمجلس الادارة ولم يتقدم أحد لشغل المقاعد الشاغرة، ويتم من خلالها مناقشة الحساب الختامي واعتماد الميزانية السابقة وجدول أعمال مجلس الإدارة.

والجدير بالذكر أن فعاليات الانتخابات والجمعيات العمومية يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العامة بمديرية الشباب والرياضة ولجان فرعية من العاملين بمديرية الشباب والرياضة والإدارات الفرعية، وتأتي هذه الفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور وليد فرماوى، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية

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