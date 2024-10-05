هيئة البث الإسرائيلية: استعدادات الرد على إيران تتم بالتنسيق مع الولايات المتحدة
أكدت هيئة البث الإسرائيلية عن مسئولين أمنيين إسرائيليين، في نبأ عاجل أن الاستعدادات للرد على إيران تتم بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية.
خيارات إسرائيل للرد على الهجوم الإيراني
وأضافت: أن الهجوم على إيران أو استهداف مصالحها بالشرق الأوسط من الخيارات المطروحة.
الرد الإسرائيلي على إيران
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية: أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة بشأن الرد على إيران .
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